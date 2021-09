Se su Twitter cercate la frase “odio chattare” (I hate texting) e scorrete verso il basso, comincerete a notare uno schema ricorrente. Un utente dal nome @pixyIuvr e un cuore luminescente come immagine profilo twitta: “Odio chattare, vorrei solo tenerti per mano” (I hate texting i just want to hold ur hand), 16mila like. L’account @f41rygf con una sfera rosa come immagine profilo twitta: “Odio i messaggi, vieni a vivere con me” (I hate texting just come live with me), quasi 33mila like. L’account @itspureluv, sempre con una sfera rosa come immagine profilo, twitta: “Odio scriverti, voglio solo baciarti” (I hate texting i just wanna kiss u), più di 48mila like.

Ci sono lievi variazioni nella scelta dei verbi, nel nome utente da ragazzina e nella palette di colori, ma il concetto è sempre lo stesso: “Sono una persona che ha una cotta nell’era degli smartphone, non è una cosa da condividere?”. Sì, senza dubbio! Alcuni però su Twitter si sono chiestise queste siano davvero persone con una cotta nell’era degli smartphone e che dicano qualcosa da condividere. Questi sarebbero i possibili indizi che convalidano un’audace congettura definita come la “la teoria dell’internet morta”.

Lasciate che vi spieghi. La teoria della morte di internet sostiene che il web sia ormai quasi totalmente dominato dall’intelligenza artificiale. Come molte altre teorie cospirative in rete, sta trovando il suo pubblico grazie a un dibattito condotto da un misto di persone genuinamente convinte, trollatori sarcastici e amanti delle chiacchiere da bar. Si potrebbe, per esempio, prendere @_capr1corn, un profilo Twitter con quella che sembra una sfera blu con una macchia rosa al centro come immagine profilo. In primavera, il profilo ha twittato: “Odio chattare, vieni qui a coccolarmi” (I hate texting come over and cuddle me) e poi “Odio i messaggi, voglio solo abbracciarti” (I hate texting i just wanna hug you) e poi “Odio messaggiare, vieni a vivere con me” (I hate texting just come live with me) e poi “Odio chattare, voglio solo baciarti” (I hate texting i just wanna kiss u) che ha ricevuto 1.300 like ma non ha avuto lo stesso successo di @itspureluv. A differenza di molte altre teorie complottiste, questa contiene un briciolo di verità. Persona o bot: cambia davvero qualcosa?

Testo di riferimento

Teoria della morte di internet. È terrificante, ma mi attrae. L’ho scoperta sul Macintosh Cafe di Agora Road, un forum online con un’estetica da Margaritaville pixelata che si autoproclama “Il segreto meglio custodito di internet!”. In questo momento, lo sfondo ha un’immagine ricorrente di palme, un tramonto rosa shocking, e una specie di liquore versato in un bicchiere con ghiaccio. Il sito è prevalentemente destinato ai dibattiti sull’hip-hop lo-fi, che non ascolto, e di ipotesi di complotto, che mi interessano.

A gennaio mi sono imbattuta in un nuovo thread intitolato “Teoria della morte di internet: buona parte della rete è un fake”, aperto da un utente di nome IlluminatiPirate. Nei mesi successivi, è diventato il testo di riferimento per i seguaci della teoria. Il post è molto lungo, e alcune parti sono troppo confuse per essere prese in considerazione; l’autore sostiene di aver costruito la teoria grazie alle idee condivise da utenti anonimi della sezione di 4chan dedicata al paranormale e su un altro forum chiamato Wizardchan, una comunità online fondata sul celibato come strumento di raggiungimento della saggezza e dei poteri magici (in un’email, IlluminatiPirate, direttore operativo per un’azienda di logistica in California, mi ha detto che lui “crede davvero” nella teoria. Mi ha chiesto di non identificarlo con il suo vero nome per timore di eventuali ritorsioni).