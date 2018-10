La poesia rinasce su Instagram

La poesia è sempre stata una forma d’arte, ma raramente riesce a diventare una vera carriera anche per i poeti più leggendari. William Carlos Williams era un medico . Wallace Stevens era un assicuratore . Charles Bukowski ha fatto i lavori più disparati , compreso il lavapiatti, il camionista, il benzinaio e l’impiegato in un ufficio postale. I poeti sono sempre stati divisi tra due doveri urgenti: guadagnarsi da vivere e fare arte.

Tom era noto al mondo come T.S. Eliot. Quando cominciò a lavorare come impiegato, nel 1917, la sua poesia più famosa, Il canto d’amore di Alfred J. Prufrock, era già stata pubblicata e acclamata dal pubblico. Nonostante lo stipendio da impiegato di banca, però, quello che è stato definito il più grande poeta del ventesimo secolo faticava a far quadrare i conti. Riceveva soldi dai parenti per comprare biancheria intima e pigiami e l’angoscia per la sua situazione economica gli provocava degli esaurimenti nervosi.

Il caso di Rupi Kaur può essere studiato per capire quant’è cambiato il mondo della poesia. Due anni fa la poeta canadese, 25 anni, ha venduto più di Omero: la sua prima raccolta, Milk and honey. Parole d’amore, di dolore, di perdita e di rinascita, è stata tradotta in quaranta lingue e ha venduto 3,5 milioni di copie, rubando all’Odissea il primo posto nella classifica dei poemi più venduti di sempre.

Le cose non sono andate sempre così per Kaur. Ha cominciato la sua carriera postando i suoi lavori su Tumblr nel 2012, poi è passata un po’ alla volta su Instagram, ma non guadagnava abbastanza. “Pensavo che con la poesia non avrei mai potuto pagare l’affitto”, ha detto. Poi nel 2014 ha pubblicato Milk and honey e nel 2016 il libro è entrato nella classifica dei bestseller del New York Times. A quel punto Kaur ha pensato: “Questa cosa non si ferma, diventa sempre più grande. Forse posso vivere di poesia”. Il suo successo non sembra rallentare. Nell’ultimo anno è stata ospite di Jimmy Fallon, è entrata nella classifica delle trenta persone di successo sotto i trent’anni stilata da Forbes e ha registrato il tutto esaurito nel suo World tour de force in India e nel Regno Unito.

Dalla pubblicazione di Milk and honey, il genere della poesia ha segnato l’incremento più consistente nel mercato editoriale. Secondo una società di ricerche di mercato, dodici dei venti poeti che hanno venduto di più nel 2017 eranoinstapoet, poeti che condividono le loro opere su Instagram; quasi la metà dei libri di poesia venduti negli Stati Uniti l’anno scorso è stata scritta da instapoeti. Quest’anno secondo un sondaggio condotto dal National endowment for the arts e dall’Ufficio per il censimento degli Stati Uniti, 28 milioni di americani leggono poesie: è la percentuale più alta degli ultimi vent’anni. L’editrice di Kaur, Kirsty Melville, ha detto: “Un tempo i libri di poesie finivano in fondo alle librerie o vicino al bagno, mentre ora sono in bella vista sugli scaffali. E questo fa aumentare le vendite di tutta la poesia, anche la classica e la contemporanea”.

L’ascesa dell’instapoet non è cominciata con Rupi Kaur. Nel 2013 Melville ha notato su internet una poeta cambogiana-australiana di nome Lang Leav e le ha chiesto di firmare un contratto con la sua casa editrice, la Andrews McMeel. Il libro Love & misadventure ha venduto più di 150mila copie.

Cinque anni dopo il mondo della poesia è stato attraversato da una miriade di altre stelle dei social. Le parole di Cleo Wade, 29 anni, nota per i suoi mantra suggestivi – “Vuoi amore? Sii amore. Vuoi luce? Sii luce” – sono finite sui manifesti di Los Angeles e Times Square. Atticus, che indossa una maschera per tenere nascosta la sua identità, può annoverare tra le sue fan Emma Roberts, Alicia Keys e Karlie Kloss; il suo tour autunnale lo vedrà impegnato in dodici spettacoli in diverse città degli Stati Uniti e del Canada. R. M. Drake, che ha cominciato a condividere i suoi versi nel 2011 usando Tumblr e DeviantArt, ha quasi due milioni di follower su Instagram; ha anche pubblicato dodici libri, molti dei quali sono diventati dei bestseller internazionali.