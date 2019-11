Che fine ha fatto il muro di Berlino?

Il muro in sé era solo il confine visibile. Al di là, nella Germania Est, si trovava la “striscia della morte”, che conteneva trincee, letti di chiodi e altri meccanismi difensivi. Dove il confine correva lungo vie d’acqua, furono istituiti analoghi sistemi per impedire la fuga delle persone.

Tutto quello che si trovava sul cammino del muro fu eliminato. Le case che, trovandosi in strade come Bernauer strasse, avevano la facciata a ovest e il retro a est, furono integrate alla struttura di confine. Le autorità ordinarono semplicemente di murare gli ingressi e le finestre della facciata. Vi furono persone che saltarono dalle finestre per evitare di trovarsi imprigionate a est, nelle loro stesse abitazioni.

Almeno 138 persone hanno perso la vita cercando di attraversare il muro, ma si stima che siano circa cinquemila quelle che sono riuscite a scappare, anche se entrambe queste cifre sono spesso messe in discussione. Chi è fuggito lo ha fatto nascondendosi nelle automobili, passando furtivamente i varchi di confine, lanciandosi con carri armati attraverso le strutture fortificate, nuotando attraverso il canale di Teltow, vogando su un materassino gonfiabile sulla Sprea, o strisciando all’interno di tunnel scavati da squadre di zelanti volontari, di cui facevano parte anche gli aspiranti fuggiaschi. Tra i più spettacolari ci fu il funambolo di un circo che raggiunse l’ovest camminando su un filo elettrico in disuso, e che si ruppe entrambe le braccia nell’impresa.

In seguito alcune persone cominciarono ad affittare i loro martelli. Per mesi riecheggiarono i tonfi e il tintinnare dei colpi sul cemento rinforzato con ferro. La maggior parte dei segmenti di muro rimase in piedi e ci vollero più di due anni per rimuoverne la maggioranza, in base a un programma ufficiale di demolizione che cominciò solo nell’estate del 1990.

Le autorità della Germania Est cominciarono a rimuovere pezzi di muro usando smerigliatrici angolari, attrezzi per l’edilizia e gru nei giorni successivi al 9 novembre, per aumentare il numero punti di passaggio tra est e ovest. Furono migliaia i mauerspechte, i “picchi del muro”, dotati di martelli e scalpelli che accorsero per portarsi a casa pezzi della barriera.

Centinaia di pezzi di muro sono stati inviati in oltre cinquanta paesi, perlopiù come gesto commemorativo o per ricordare atti di solidarietà e amicizia, ma talvolta come reperti battuti all’asta e messi in mostra in abitazioni private.

Porzioni di muro oggi sono esposte in luoghi lontani, come il confine tra Corea del Sud e Corea del Nord, in una stazione ferroviaria a Monaco, in un bagno pubblico di Las Vegas e in quella che fu la sede di uno storico incontro tra est e ovest a Reykjavik.

Alcuni pezzi sono arrivati all’estero in modi interessanti. Uno è giunto a Kingston, in Giamaica, dopo essere stato offerto a Usain Bolt per aver battuto il record mondiale dei cento metri nel 2009. Un altro è spuntato a Città del Capo dopo essere stato scelto da Nelson Mandela.