Il caos in Libia non deve far rimpiangere Gheddafi

È un tipo tranquillo, parlava con voce calma e rilassata, ma le sue parole erano dotate di una presenza molto forte, la cui potenza veniva dalle parole stesse. La prima volta che ho potuto parlargli a lungo è stato andando da Padova a Bologna, dove vive. Guidava lui, e abbiamo conversato per tutto il tempo. Aveva un modo tutto suo di mescolare il passato e il presente, disegnando con le sue storie immagini vividissime. Ci siamo raccontati molto delle nostre città, e del film, ma non è stato allora che gli ho fatto la mia domanda.

Curiosità dello scrittore A tutti noi piacerebbe avere la possibilità di chiedere a uno scrittore qualcosa su un dettaglio specifico. Potrebbe trattarsi dei personaggi, delle loro motivazioni, qualcosa che hanno detto o fatto. Gli scrittori preferiscono non rispondere, ed è meglio così. Dandoti una risposta eliminerebbero tutte le altre possibilità. Le spiegazioni limitano l’arte. Credo in ciò che diceva Anton Čechov: “Il ruolo dell’artista è fare domande, non dare risposte”, ma questo non mi ha impedito di fare qualche domanda a Marco Pettenello.

Non so su cosa di preciso fosse d’accordo, se sul fatto che ogni città ha il suo colore o sull’assenza di colori in Libia. Stavo per chiederglielo quando si è fermata per un momento e ha aggiunto: “Ultimamente però è più grigio, il grigio ha preso il posto del beige”.

“Sì, ha ragione, l’ho sempre pensato anche io”, è stato il commento della mia sorella maggiore. Stava guardando il film L’ordine delle cose per la prima volta con me, dopo il mio ritorno a Tripoli. Il suo commento si riferiva a questo dialogo tra Coiazzi (Giuseppe Battiston) e Corrado (Paolo Pierobon)

L’ho tenuta per me, non cercavo una spiegazione, mi incuriosiva lo scrittore più che i suoi personaggi. Chi mi conosce sa che non riesco a filtrare le mie conversazioni, soprattutto con persone con cui mi piace stare. Di conseguenza, dopo il nostro arrivo a Bologna chiederglielo era solo una questione di tempo.

Abbiamo parcheggiato vicino casa sua e a piedi abbiamo raggiunto Andrea che era arrivato prima di noi al cinema. Passando accanto all’università di Bologna, senza ulteriori indugi, gli ho chiesto: “Sei stato tu a pensare che ogni città ha un suo colore? Oppure è stato Coiazzi?”.

Lui ha sorriso e ha continuato a camminare per qualche secondo, poi ha detto con la sua voce calma: “Era qualcosa in cui Coiazzi credeva, ma fino a un certo punto. Non sei d’accordo con lui? Non credi che ogni città abbia un suo colore?”. Ha voltato la testa verso gli edifici attorno a noi e ha detto: “Guardati attorno, che colore vedi?”.

Non so se fosse per effetto del fenomeno Baader-Meinhof o meno, ma in effetti c’era un tocco di rosso attorno a noi. Di conseguenza ho risposto “Rosso”. Pensavo che la cosa sarebbe finita lì, ma dopo qualche secondo ha aggiunto: “Forse… in un certo senso la situazione sociopolitica di una città in una fase specifica della sua vita suggerisce e implica alcuni colori”. Quello che non sapevo è che Bologna è stata la capitale antifascista durante la seconda guerra mondiale e una roccaforte del Partito comunista italiano, e che vantava inoltre un’attiva cultura di contestazione studentesca.

La cultura della paura

In quanti pensavano davvero di poter cambiare il mondo quando erano studenti? In tanti. E poi cosa è successo? Be’, è successa la vita, proprio come a noi libici è successo Gheddafi. Io, mio fratello e mia sorella siamo cresciuti negli anni ottanta, in un’altra fase triste della storia libica, una storia che però era cominciata molto tempo prima.

Quattro anni dopo il colpo di stato militare del 28 marzo 1972, Gheddafi istituì a Tripoli la Al ittihad al ishtiraki al arabi (Unione socialista araba) ed emanò un decreto che proibiva a chiunque di appartenere a qualsiasi altro partito che non fosse quello creato da lui. Nemmeno questo riuscì a fermare le voci dissidenti. Era riuscito a conquistare il paese con l’uso della forza, ma sapeva che non sarebbe bastato. Per reprimere tutte le voci non bastano i proiettili. Istituire una cultura della paura è il modo migliore per uccidere l’opposizione. La repressione fisica e una rigida censura non erano sufficienti. Stava cercando di dare vita a un senso di impotenza, e questo sarebbe sfociato in un proliferare di attività di opposizione.

Un anno dopo, il 16 aprile 1972, Gheddafi annunciò la sua “rivoluzione culturale”, stabilendo che “i partiti politici impedivano alla rivoluzione di affermarsi” e che lui “non avrebbe tollerato più né i partiti politici né i loro membri”. Di conseguenza, “entrare in un qualsiasi partito politico è un reato e chi viola questo divieto sarà punito severamente”. A titolo di esempio, accompagnò le sue disposizioni con l’arresto di tanti attivisti, trasmettendo poi in televisione le loro dichiarazioni in cui erano costretti a ripudiare le “attività sbagliate del passato”.

La risposta arrivò qualche mese dopo, il 4 agosto dello stesso anno, quando moltissimi studenti organizzarono un congresso nazionale a Tripoli. Due anni dopo scesero in massa nelle strade per denunciare le politiche e le violenze di Gheddafi e le intromissioni del governo nelle loro vite. I soldati fecero irruzione nelle università (quella di Tripoli e quella di Bengasi) e arrestarono molti dei leader del movimento, finiti in carcere senza un processo.

Nel 1976 gli studenti formarono un sindacato indipendente che si opponeva a quello fondato e imposto da Gheddafi, il quale lanciò un’altra spietata campagna di arresti e a cui gli studenti risposero con una manifestazione ancora più imponente nelle strade. I soldati aprirono il fuoco e tanti studenti furono uccisi.

Il 6 aprile di quell’anno Gheddafi denunciò il movimento indipendente degli studenti, dando un ultimatum. Il loro movimento, li avvertì, non sarebbe più stato tollerato. Inoltre, ribadì che “l’unico sindacato riconosciuto è quello guidato da Abdulqadir al Baghdadi”, gheddafiano.