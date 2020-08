Adesso questo settore potrebbe andare in crisi. Secondo i critici, il governo di stampo nazionalista indù guidato dal primo ministro Narendra Modi propugna in modo sempre più agguerrito il suo punto di vista conservatore sui “valori familiari” e ora ha preso di mira il settore della gestazione per altri. Nell’agosto 2019 la camera bassa del parlamento indiano ha approvato un provvedimento di legge, poi aggiornato nel febbraio 2020, che sta compiendo tutto l’iter legislativo nonostante il caos provocato dall’epidemia di coronavirus nei lavori parlamentari. Se dovesse essere approvato, l’unica forma di maternità surrogata ammessa in India resterebbe quella cosiddetta altruistica, mentre quella a pagamento sarebbe proibita.

Ospedali come l’Akanksha, una clinica all’avanguardia di tre piani con una residenza per le madri surrogate nel seminterrato, funzionano grazie all’abbondanza di medici professionisti di cui dispone l’India, ai costi relativamente bassi e all’offerta di donne disposte a fare da madri surrogate. Dalla prima nascita grazie a questa pratica, risalente al 2004, in questa clinica sono nati circa 1.500 bambini.

Settore a rischio Sebbene praticata da tempo in ambito informale, la gestazione per altri a pagamento è stata legalizzata in India nel 2002, una scelta che ha dato vita a un settore che, secondo le stime della Commissione giuridica indiana, nel 2009 valeva 250 miliardi di rupie (circa 280 milioni di euro). Questi sono gli ultimi dati disponibili sulle dimensioni del settore.

La maternità surrogata , che frutta circa 400mila rupie (più o meno 5.300 dollari), è diventata una via di uscita dalla povertà estrema per molte donne nell’India rurale, sebbene non esistano dei dati affidabili sul numero effettivo di persone che si sono sottoposte alla procedura. Secondo le donne intervistate ad Anand, quella somma “enorme” può cambiarti la vita. “Sono diventata una madre surrogata per pagare l’istruzione dei miei figli e provvedere alle loro necessità”, racconta Meena. “Non lo rimpiango, lo sto facendo per i miei figli”.

Meena ha messo in affitto il suo utero per la seconda volta in tre anni. Questa donna di 35 anni originaria dello stato del Gujarat, nell’India occidentale, ha lasciato la scuola a dodici anni e ha svolto una serie di lavori umili, l’ultimo dei quali in una fabbrica di prodotti calcarei in cui, racconta, guadagnava tra le 50 e le 60 rupie (meno di un dollaro) al giorno.

La vicenda mette in luce divisioni complesse di classe e genere che si fanno sempre più profonde in India

Secondo i sostenitori nel Bharatiya janata party (Bjp), il partito di governo, la legge serve a proteggere le donne dagli abusi e dallo sfruttamento. Tuttavia, molte persone che operano nel settore e nelle organizzazioni in difesa dei diritti delle donne la ritengono una delle molte decisioni prese dal governo centrale per conto di donne indiane svantaggiate, le cui voci sono messe a tacere in un dibattito che ha al centro i loro diritti. Secondo questo punto di vista, la vicenda mette in luce divisioni complesse di classe e genere che si fanno sempre più profonde in un’India spaccata da una guerra culturale guidata dal nazionalismo conservatore indù del Bjp.

“Senza dubbio questo governo esprime una posizione conservatrice”, ha dichiarato l’analista politico Narayan Bareth. “Tutti i gruppi che sono oggetto di emarginazione nel paese, come le donne, i popoli indigeni, le minoranze religiose e i dalit o indù di bassa casta hanno la stessa opinione sul governo”.

Il Bjp, ha sottolineato Bareth, si fa guidare da organizzazioni estremiste come il Rashtriya swayamsevak sangh (Rss). “Molti gruppi indù nel paese hanno messo in discussione la libertà delle donne”, ha affermato Bareth. “Però quando si è al governo non si rappresenta un solo credo o un solo genere, si rappresenta l’intero paese”.

Turismo medico

Era stato il governo targato Bjp di Atal Bihari Vajpayee a legalizzare per primo la maternità surrogata commerciale quasi vent’anni fa, nel tentativo di espandere il settore del turismo medico in India. Le amministrazioni successive hanno cercato di promuovere il settore, pubblicizzando attivamente gli ospedali privati indiani come destinazioni a basso costo e di qualità per clienti internazionali e facilitando le procedure per ottenere un visto turistico per persone in cerca di trattamenti medici. Nel 2010, secondo i dati del ministero del turismo, il turismo medico valeva circa due miliardi di dollari e si prevedeva una crescita di dieci volte entro il 2020.

Quelle ambizioni non si sono avverate. Nel 2017, il ministro del turismo nel governo Modi, K. J. Alphons, aveva informato il parlamento del fatto che il valore del turismo medico indiano aveva toccato i tre miliardi di dollari nel 2015 e che le previsioni per il 2020 erano state corrette a nove miliardi di dollari.

Le tecniche di riproduzione assistita (le cure per la fertilità) in generale e la maternità surrogata in particolare erano considerate settori in cui il paese si sarebbe potuto ricavare una sua nicchia. La procedura che prevede il concepimento di un embrione attraverso la fertilizzazione in vitro e il successivo inserimento nell’utero di una madre surrogata, può costare fino a centomila dollari nelle cliniche statunitensi. Le cliniche indiane possono offrire lo stesso servizio per un terzo di questa cifra. Molti stranieri colgono questa opportunità. Secondo una ricerca di Lancet del 2012, fino a quell’anno erano 25mila i bambini nati ogni anno in India da madri surrogate, metà delle quali per conto di clienti occidentali.

Dopo la legalizzazione della maternità surrogata commerciale in India il settore è cresciuto, ma sono aumentate anche le controversie.

“Con la diffusione della pratica medica aumentano anche le accuse, come quella di trasformare un bambino in merce o di sfruttare le madri surrogate”, afferma Archana Jyoti, un’editorialista di New Delhi che si occupa di salute. La copertura giornalistca delle controversie che coinvolgono cittadini stranieri hanno ulteriormente infiammato il dibattito.

Il caso più noto si è verificato nel 2008, quando una coppia giapponese aveva avuto una bambina, Manji, grazie a una madre surrogata indiana. Prima che la bambina nascesse la coppia aveva divorziato e i due coniugi si sono a lungo contesi la custodia della piccola.

Sono stati compiuti molti sforzi per regolamentare questo settore e nel 2012 sono stati introdotte maggiori restrizioni per la concessione del visto a stranieri che vogliono accedere al servizio della gestazione per altri. Nel 2015 il governo ha annunciato che non avrebbe più concesso visti per la maternità surrogata, mettendo di fatto fine al settore. “Alcune vicende, principalmente casi riguardanti persone straniere, hanno atirato molta attenzione di tipo sensazionalistico”, ha osservato Sneha Banerjee, ricercatrice presso il Center for women’s development studies.

Tuttavia il mercato interno ha continuato a prosperare. Le ragioni per le quali una coppia ricorre alla maternità surrogata sono tante, ma le pressioni esercitate dalla società sulle donne affinché abbiano dei figli sono molto forti, così come lo stigma contro l’adozione.

Controversie legali

La legge per riformare la maternità surrogata è stata presentata alla camera bassa del paese ma si è fermata con lo scioglimento del parlamento dopo le elezioni generali dell’aprile-maggio 2019. I tentativi di regolamentare il settore comunque risalgono al periodo immediatamente successivo alla sua legalizzazione.

Uno dei primi tentativi di irrigidire i controlli risale al 2012, quando il governo all’epoca presieduto dalla United progressive alliance aveva introdotto delle direttive secondo cui gli stranieri avrebbero dovuto richiedere un visto speciale per accedere al servizio di maternità surrogata in India e non avrebbero più potuto usare il visto turistico. Poi nel 2015, dopo più di un anno dell’arrivo al governo del Bjp di Modi, è stato annunciato che non sarebbero stati più rilasciati visti con questa finalità.