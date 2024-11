Se state leggendo questo articolo, ci sono buone probabilità che siate weird (strani). A meno che i sondaggi di New Scientist siano sbagliati, il vostro retroterra culturale è sicuramente occidentale, colto, industrializzato, ricco e democratico, in inglese “western, educated, industrialized, rich and democratic”, in poche parole weird, una classificazione che vi distingue da sette abitanti del mondo su otto. Ma perché scegliere un acronimo così dispregiativo?

I weird appartengono sicuramente a una minoranza, ma questo non significa necessariamente che siano strani. O invece sì? Tutti gli esseri umani hanno lo stesso tipo di cervello, perciò è comprensibile pensare che quello che succede nella nostra testa sia normale. Anzi, la maggior parte degli psicologi lo dà per scontato. Quando vogliono sapere come funziona il cervello vanno a cercare i soggetti più adatti ai loro esperimenti.

Da una rassegna delle ricerche pubblicate, è emerso che il 96 per cento delle loro cavie era composto da persone che vivevano in paesi occidentali industrializzati e più di due terzi erano studenti di psicologia. Gli psicologi danno anche per scontato che i loro risultati siano applicabili al resto dell’umanità, ignorando il fatto che gli esperimenti sulle persone non weird spesso indicano che la maggioranza degli esseri umani ragiona in modo molto diverso. Oggi questa differenza è stata dimostrata.

In un articolo intitolato “The weirdest people in the world?” (Le persone più strane del mondo?), Joe Henrich, Steve Heine e Ara Norenzayan dell’università della British Columbia a Vancouver, in Canada, sono giunti alla conclusione che l’eccessivo uso da parte degli psicologi di soggetti weird ha notevolmente condizionato la nostra idea dei processi cognitivi umani. Ovviamente esistono alcuni universali modi di pensare comuni a tutti. Ma la loro lista si va riducendo man mano che un numero sempre maggiore di studi interculturali rivela enormi differenze in aree cognitive fondamentali, dal senso dell’io al modo di ragionare, dalla moralità al modo di percepire il mondo.

La vera sorpresa di questa nuova meta-analisi, tuttavia, è che le persone weird sono spesso “anomale” e negli studi di psicologia si collocano alle estremità delle distribuzioni statistiche. I lettori di New Scientist (e quelli che lo scrivono) sono tra le persone più strane della terra. Prendiamo, per esempio, la classica illusione ottica di Müller-Lyer, quella in cui, sebbene due linee siano della stessa lunghezza, la linea “a” sembra più corta della “b” semplicemente a causa del diverso orientamento delle frecce alle estremità.

All’inizio degli anni sessanta, lo psicologo Marshall Segall dell’università dell’Iowa e la sua équipe misero alla prova la predisposizione di persone appartenenti a culture diverse a cedere a questa illusione. Modificarono la lunghezza delle due linee fino a quando gli osservatori non ritennero che fossero uguali e registrarono il punto di uguaglianza soggettiva (Pse), vale a dire quanto doveva essere più lunga la linea “a” per apparire uguale alla “b”. Il Pse misura la forza dell’illusione e Segall scoprì che gli studenti di Evanston, nell’Illinois, erano più soggetti al fenomeno, per cui bisognava allungare la linea “a” del 20 per cento prima che ai loro occhi risultasse uguale alla “b”.

All’altra estremità dello spettro dei risultati, c’erano i boscimani del deserto del Kalahari, per i quali la differenza era quasi pari a zero. Non erano praticamente soggetti a quell’illusione. Questa scoperta non è banale come si potrebbe credere a prima vista. Implica che un aspetto fondamentale della percezione, che fino a quel momento si riteneva fosse innato e quindi comune a tutti, in realtà si forma durante lo sviluppo sotto l’influsso di alcuni aspetti della nostra cultura.

Anche se siamo ancora lontani dall’aver capito come funziona questo effetto, Segall e i suoi colleghi suggerirono una possibile spiegazione: chi vive tra quattro mura, come i weird, probabilmente è condizionato dalla geometria del suo mondo, che lo rende più incline a quest’illusione ottica. Perciò, se siamo weird, percepiamo il mondo in modo strano. Abbiamo anche uno strano modo di descriverlo. Per esempio, l’inglese, la lingua franca dei weird, si basa su un sistema per localizzare gli oggetti di tipo egocentrico, come fanno altre lingue indoeuropee. Quindi una persona che parla inglese dice: “Il poliziotto è a sinistra della mia macchina”.

Per molto tempo si è dato per scontato che questo succedesse in tutte le lingue, ma poi sono cominciate a saltar fuori le eccezioni, che di solito comportavano un quadro di riferimento allocentrico, che colloca cioè gli oggetti in relazione a punti esterni a chi parla, come quelli cardinali (“Il poliziotto è a ovest della macchina”) o ad altri oggetti (“Il poliziotto è tra la macchina e il marciapiede”).