Putin ha le spie che si merita

“Escludendo l’aspetto morale della questione, pare che il Gru abbia agito coraggiosamente anche se in maniera troppo diretta in questi episodi”, ha scritto su Republic l’ex diplomatico Vladimir Frolov . “Tutto sommato, ha portato a termine le sue missioni sul campo. L’analisi delle conseguenze diplomatiche di queste azioni esula dai compiti dei servizi d’intelligenze e riguarda più alte autorità”.

Anche gli intellettuali che non agiscono come cassa di risonanza del governo non si raccapezzano davanti al fallimento di missioni della direzione principale per l’informazione (Gru), come il sabotaggio di agenzie contro il doping nello sport o lo spionaggio nei laboratori che hanno analizzato le sostanze usate nel fallito avvelenamento di un ex agente doppiogiochista nel Regno Unito.

Eppure è possibile che i 18 anni di governo di Putin abbiano trasformato la comunità dell’intelligence russa – come accaduto per altri segmenti del paese – rendendola meno intelligente e svuotandola di professionalità e competenze.

A prescindere da cosa pensino del regime di Vladimir Putin, è difficile per i russi accettare la goffa incompetenza dei presunti ufficiali d’intelligence militare, sorpresi a condurre operazioni insensate in modi tanto spregiudicati quanto approssimativi. Queste spie dovrebbero essere persone altamente qualificate, non solo degli strumenti dell’attuale direzione politica.

Queste persone si sono spostate con passaporti che avevano i numeri in immediata sequenza. Nessuno si è preoccupato di fornirgli credenziali adeguate, e i passaporti hanno permesso di risalire a un numero di telefono del ministero della difesa a cui rivolgersi per avere chiarimenti.

Nessuna di queste teorie è plausibile. Le operazioni di sabotaggio suggeriscono un intervento della macchina propagandistica del Cremlino. Il danno in termini di relazioni pubbliche che il regime di Putin sta subendo, con lo smascheramento delle sue spie, è molto maggiore di qualsiasi beneficio avrebbero potuto ottenere se queste avessero avuto successo. Ed è difficile immaginare che un qualsiasi paese occidentale abbia consapevolmente permesso ad agenti russi di agire sul proprio territorio in una maniera così sfacciata come quella recentemente mostrata da persone identificate come agenti del Gru.

Ma il fatto è che la professionalità è diventata merce rara in Russia, specialmente nei settori del governo al di fuori di una ristretta élite tecnocratica che gestisce delicate politiche economiche. La difficoltà di Putin a nominare governatori regionali competenti ne è una dimostrazione. Il settembre scorso, per la quarta volta dal 2016, il presidente russo ha scelto una delle sue ex guardie del corpo per governare Astrakhan, un luogo con il quale chiaramente non possiede legami diretti.

Dopo che un funzionario nominato del Cremlino si è messo in ridicolo perdendo un’elezione alla carica di governatore a Vladivostok, il governatore di Sakhalin, a sua volta nell’estremo oriente russo, è stato nominato al suo posto in fretta e furia senza che esistano all’apparenza piani per la sua successione. Putin non ha imparato a gestire le sconfitte elettorali dei suoi uomini, come accaduto in quattro regioni lo scorso mese: ma il sistema non era concepito in modo che non potesse perdere?

Putin non ha molte persone competenti a disposizione quando si tratta di burocrati, diplomatici o responsabili delle forze dell’ordine. Forse la prova più evidente della cosa emerge su Dissernet, un sito web gestito da un gruppo di attivisti che usano un software ingegnoso per verificare le tesi di dottorato di funzionari, generali e altri esponenti di spicco del regime. Centinaia di queste, alcune delle quali copiate pari pari da scuole di élite come l’Istituto per le relazioni internazionali di Mosca e l’Accademia diplomatica, sono un evidente plagio.