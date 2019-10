A Berlino il progetto di congelare gli affitti fa discutere

La coalizione di sinistra a capo dell’amministrazione cittadina di Berlino si è accordata sul progetto di un congelamento per cinque anni del prezzo degli affitti, ed è probabile che questa diventerà legge della capitale tedesca. Anche se la versione finale sarà meno gravosa delle proposte precedenti, distorcerà comunque il mercato immobiliare.

L’amministrazione della città è in mano a tre partiti: i socialdemocratici, l’estrema sinistra di Die Linke e i Verdi. Tutti e tre si sono dimostrati comprensivi nei confronti delle lamentele dei cittadini che vivono in affitto, i quali occupano circa l’82 per cento degli appartamenti, riguardo al fenomeno ormai noto come “febbre degli affitti” che, nella capitale, sono saliti in media del 2,8 per cento all’anno dal 2000.

Il piano originario di congelamento degli affitti era stato elaborato dalla funzionaria responsabile degli alloggi, Katrin Lompscher di Die Linke. Era previsto un congelamento di cinque anni sugli affitti degli appartamenti costruiti entro il 2013, e prevedeva che il comune potesse ridefinire i contratti in essere in base alla situazione finanziaria di inquilini e proprietari. Il piano ricordava un ritorno a un passato di economia pianificata comunista, che suonava familiare agli abitanti della parte orientale.

Effetti controversi

I socialdemocratici, tuttavia, sono il partito di maggioranza nella coalizione di governo e si sono mostrati scettici nei confronti del congelamento degli affitti. Il motivo non è né la levata di scudi dei costruttori né il fatto che l’opposizione di destra abbia, prevedibilmente, preso le loro parti. Ma semmai perché la proposta, soprattutto la parte relativa all’abbassamento degli affitti esistenti, era legalmente poco solida. La versione di compromesso è quindi, per certi versi, più contenuta di quella originale.

Il blocco degli affitti comincerà all’inizio del prossimo anno. Dopo tale data, nei nuovi contratti l’affitto massimo non potrà superare quello previsto nei precedenti accordi. Nella maggior parte dei casi dovrà essere più basso perché il tetto è ancora legato ai livelli del 2013, cui si aggiunge un 13,4 per cento di aumento legato all’aumento dei redditi. Dal 2022 e fino al 2024, i proprietari non potranno aumentare gli affitti di più dell’1,3 per cento all’anno. Gli affitti esistenti potranno essere abbassati solo in rari casi, ovvero se sforano il nuovo tetto di oltre il 20 per cento, fatto che sarà considerato un reato. Ma per gestire le domande degli inquilini che desiderano uno sconto, e per far rispettare le regole sui restauri che determinano un aumento degli affitti (che saranno sottoposti a rigida regolamentazione), la città dovrà assumere altri 250 funzionari.

Solo gli alloggi costruiti dopo il 2014 e alcuni alloggi sociali saranno esclusi dalla misura.

Il blocco degli affitti di Berlino è una misura pionieristica: non è mai stato fatto niente di simile. I grandi proprietari cercheranno d’invalidarlo in tribunale, perché lo considerano un attacco incostituzionale alla proprietà privata, ed è difficile prevedere in che modo i giudici gestiranno il conflitto tra i diritti di Berlino in quanto autorità pubblica e i danni ai proprietari di appartamenti. Ma gli effetti del provvedimento che la città sta per adottare sono già stati ben studiati.