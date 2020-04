Da quando l’epidemia di Sars-cov-2 ha colpito l’Italia, Francesca Masi ha la sensazione che la sua vita sia appesa a un filo. Dal 2016 soffre di mielofibrosi, un tumore raro che colpisce le cellule del sangue e aggredisce il midollo, e nel mese di aprile avrebbe dovuto sottoporsi a un trapianto. Ora però teme che l’intervento venga rinviato a causa della pandemia.

Per migliaia di pazienti oncologici che vivono nell’Italia travolta dal covid-19, l’accesso alle cure oncologiche, alle Tac, ai trapianti e agli interventi chirurgici è diventato estremamente difficile, in alcuni casi impossibile.

In tutto il territorio nazionale decine di reparti oncologici e ospedali sono stati riadattati per accogliere i malati di covid-19, mentre altri sono stati chiusi perché c’erano pazienti e operatori sanitari contagiati. Nelle terapie intensive i posti destinati ai malati di cancro sono diminuiti.

“Dopo la diagnosi mi sono sottoposta ad alcune terapie che hanno dato buoni risultati, ma quando le mie condizioni sono peggiorate il trapianto è diventato l’unica speranza. Ora sono bloccata in questa situazione, vivo in uno stato di ansia costante”, racconta Masi, che ha 46 anni, vive e lavora a Pontedera, in provincia di Pisa, e ha un figlio di dieci anni. “Sto rischiando di morire. Non è giusto, perché i miei dottori avevano finalmente trovato due donatori stranieri con un midollo compatibile al 100 per cento”. La possibilità di far arrivare in Italia il midollo dei donatori stranieri è compromessa dalle restrizioni per i voli internazionali.

Da Roma a Milano

Codice Viola, un’organizzazione benefica che aiuta le persone malate di cancro del pancreas, ha condotto una ricerca a cui il Guardian ha avuto ora accesso in esclusiva. Lo studio ha analizzato la situazione di 500 pazienti affetti soprattutto da tumore al seno e al pancreas, riscontrando che nel 24 per cento dei casi le sedute di chemioterapia e radioterapia sono state rinviate (l’11 per cento a data da destinarsi) mentre il 64 per cento degli interventi chirurgici è stato posticipato a tempo indefinito. In più della metà dei casi sono stati rinviate anche le visite di controllo.

Decine di pazienti e medici intervistati dal Guardian temono che le misure adottate per contenere l’epidemia possano ostacolare l’accesso alle cure mediche per i malati di cancro. Persone che tra l’altro, secondo uno studio recente, rappresentano il 17 per cento dei decessi causati dal nuovo coronavirus in Italia.

Francesca Pesce, traduttrice di 54 anni che lavora per Codice Viola, convive con un cancro del pancreas da quasi tre anni. Questa settimana partirà da Roma per fare una visita di controllo a Milano, una delle città più colpite dal virus.

“Almeno io ho questa possibilità. Molti altri non possono farlo”, spiega. “Da un lato i malati oncologici hanno paura di contrarre il virus in ospedale, quindi rinunciano alla terapia. Dall’altro le strutture sanitarie sono state costrette a cancellare molti appuntamenti perché gli oncologi e gli anestesisti sono stati trasferiti in altri reparti per occuparsi dell’emergenza covid”.