Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Elise, 25 anni.

“Non mi sono mai innamorata prima, nessuno finora mi ha mai davvero interessata. Sono svedese, e dopo l’esame di maturità sono andata nel sud della Francia per lavorare come ragazza alla pari in una famiglia. Ho conosciuto altre babysitter e spesso andiamo insieme in una discoteca, non molto elegante ma fanno entrare tutti e non si preoccupano di come si è vestiti.

In sottofondo c’è musica commerciale, i grandi successi che fanno ballare tutti. Scendo le scale della discoteca e vedo il bar. Lui è dietro il bancone, fa il cameriere – alto, muscoloso, capelli scuri. Credo che mi abbia vista, ma non mi parla. Noi come al solito finiamo la serata alle 4 del mattino. Dico a una delle mie amiche che lui mi piace. Lei è un po’ sorpresa, non mi ha mai sentito parlare di ragazzi.

Torniamo in quel locale tutti i fine settimana, ma lui rimane freddo, distante. La prima volta che mi rivolge la parola è per offrirci da bere: ‘Ecco un bicchiere per voi’. Dopo mi chiede da dove vengo, che tipo di musica ascolto, cosa ho fatto prima di venire in discoteca. Anch’io gli faccio delle domande, ma lui non risponde. Poi un giorno mi chiede il numero di telefono. Sono contenta, ma non sono sicura di piacergli davvero, è un ragazzo strano.