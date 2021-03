In un giardino su una collina, sotto gli ampi rami di un ciliegio, una cabina telefonica bianca brilla nella luce di inizio primavera.

Al suo interno Kazuyoshi Sasaki compone con cura il numero di telefono della defunta moglie Miwako, piegando il suo corpo massiccio e cullando la cornetta. L’uomo spiega di aver cercato la moglie per giorni dopo il devastante terremoto dell’11 marzo 2011, seguito dallo tsunami. Ha visitato centri di primo soccorso e obitori di fortuna, tornando di notte tra le macerie della loro casa.

“È successo tutto in un istante, non riesco a dimenticarlo”, le dice piangendo. “Ti ho mandato un messaggio dicendoti dov’ero, ma non l’hai letto”.

“Quando sono tornato a casa e ho guardato il cielo, c’erano migliaia di stelle, era come guardare una scatola piena di gioielli”, dice Sasaki, 67 anni. “Ho pianto e pianto di nuovo. E ho capito che dovevano essere morte moltissime persone”.

La moglie di Sasaki è una delle più di ventimila persone morte a causa dello tsunami che dieci anni fa colpì la costa nordorientale del Giappone.

Molti sopravvissuti affermano che questa cabina telefonica nella città di Ōtsuchi (nel nord del paese), non collegata ad alcune rete, li aiuta a rimanere in contatto con i propri cari e gli dà un po’ di conforto mentre fanno i conti con il dolore.

Un dolore più grande

Lo stesso giorno, poco prima, Sachiko Okawa, 76 anni, aveva chiamato Toichiro, il marito con cui era stata sposata per 44 anni. Gli aveva chiesto come avesse trascorso le sue giornate da quando era stato portato via dallo tsunami, dieci anni prima.

“Mi sento sola”, aveva detto alla fine con voce rotta, chiedendo a Toichiro di vegliare sulla loro famiglia. “Ciao per ora, tornerò presto”.

Okawa dice che a volte le sembra di sentirlo all’altro capo del filo.

“Mi fa sentire un po’ meglio”, racconta.

Okawa ha scoperto il giardino sulla collina grazie ad alcuni amici e ci porta spesso i suoi due nipotini, perché possano parlare con il nonno.