Grazie alla crisi del covid-19 il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha ripreso il controllo del panorama politico nazionale e sta stringendo la sua morsa sulle istituzioni del paese. Nel frattempo il suo rivale, il deputato e presidente autoproclamato Juan Guaidó, appare in difficoltà. Incapace di cacciare il “dittatore” come aveva promesso, Guaidó è sempre più contestato anche all’interno del suo schieramento. Perfino Washington sembra sul punto di abbandonarlo.

La prospettiva delle elezioni legislative è diventata poco incoraggiante per il leader di un’opposizione che dal 2015 ha la maggioranza in parlamento. L’assemblea nazionale (An) dovrà infatti essere rinnovata nel 2020, e i quattro principali partiti di opposizione, riuniti in una sorta di “G4” (composto da Acción democratica, Voluntad popular, Primero Justicia e Un nuevo tiempo), hanno già fatto sapere che non parteciperanno al voto, definito una “farsa elettorale”.

Gli oppositori denunciano i metodi del Tribunale superiore di giustizia (Tsj). Il 12 giugno, arrogandosi una prerogativa che la legge attribuisce al parlamento, il tribunale ha nominato un nuovo Consiglio nazionale elettorale (Cne). Tre giorni dopo è arrivata la destituzione dei leader dei due principali partiti d’opposizione, Acción democratica e Primero Justicia.

Futuro in bilico

La data per le elezioni non è stata fissata. “Nessuno sa se sarà possibile organizzarle, considerato il contesto sanitario attuale”, sottolinea il ricercatore e politologo Ronal Rodríguez. Tuttavia Maduro non sembra avere dubbi. “Cambieremo tutto quello che può essere cambiato all’assemblea nazionale”, ha dichiarato il presidente il 16 giugno. “Con forza e con fiducia. La nostra azione sarà grandiosa”. Il futuro di Juan Guaidó, a questo punto, appare in bilico.

All’inizio del 2019 Guaidó, giovane deputato sconosciuto al grande pubblico, è stato eletto presidente del parlamento in virtù di un accordo tra i grandi partiti d’opposizione. La nuova carica gli ha poi permesso di autoproclamarsi presidente ad interim invocando l’illegittimità della rielezione di Nicolás Maduro nel 2018 e l’esistenza “di un vuoto di potere presidenziale”. Guaidó è stato riconosciuto come presidente legittimo da una cinquantina di paesi, a cominciare dagli Stati Uniti. Ma la speranza di una transizione politica rapida si è subito infranta, lasciando spazio a un ritorno delle divisioni all’interno dell’opposizione. Secondo un sondaggio dell’istituto Datanálisis la popolarità di Guaidó è precipitata dal 63 per cento del gennaio 2019 al 25,5 per cento del maggio 2020.

“I partiti d’opposizione non vogliono partecipare alle legislative perché sanno che le perderebbero”, ha attaccato Maduro durante una teleconferenza davanti ai militanti del suo partito. Tuttavia gli stessi sondaggi indicano che la popolarità di Maduro non va oltre il 13,1 per cento. “Mobilitare l’elettorato non sarà facile per nessuno dei due schieramenti”, sottolinea Ronal Rodríguez. La sfiducia nei confronti della classe politica, insomma, è generale.