Il 24 agosto milioni di elettori in Angola andranno alle urne per le elezioni parlamentari che decideranno anche il nuovo leader. Come stabilito dal sistema elettorale del paese, presidente e parlamento saranno eletti contemporaneamente, con un unico segno sulla scheda elettorale. Il capo di stato uscente João Lourenço sta cercando di prolungare la sua presidenza con un secondo mandato di cinque anni presentandosi con il Movimento popolare per la liberazione dell’Angola (Mpla), il partito che guida il paese da quasi mezzo secolo.

L’Unione nazionale per l’indipendenza totale dell’Angola (Unita), l’altro movimento di guerriglia diventato poi principale partito di opposizione, spera nella vittoria del suo candidato, Adalberto Costa Junior.

Lourenço è diventato presidente nel 2017, scelto dal suo predecessore José Eduardo dos Santos, che si era dimesso dopo quarant’anni di governo. Lourenço si era presentato come un uomo in grado di inaugurare una nuova epoca, in evidente rottura con i dolorosi ricordi della guerra civile, la cattiva gestione delle risorse dello stato e la povertà estrema.

I suoi impegni avevano convinto la maggioranza dei 35 milioni di angolani, perciò la vittoria di Lourenço è stata storicamente importante, come sottolinea l’analista politico di Luanda Claudio Silva. “Era la prima volta dal 1979 che avevamo un presidente diverso da dos Santos. Molti angolani hanno conosciuto un solo presidente in tutta la loro vita”, ha spiegato Silva.

La presidenza di Lourenço

Ci sono state delle azioni simboliche nel corso dei primi mesi del mandato di Lourenço. Ha incontrato critici di lungo corso dell’Mpla al palazzo presidenziale, ha accusato la polizia di uso eccessivo della forza contro i manifestanti e ha invitato i mezzi d’informazione di stato ad andare oltre la linea ufficiale del partito. Tuttavia, al di là dei ramoscelli d’ulivo offerti a diversi segmenti della società angolana, secondo gli analisti la trasformazione promessa non è mai avvenuta.

Le annunciate elezioni locali sono state rinviate all’infinito nel tentativo di mantenere il controllo centrale sulle province. Stazioni televisive e radiofoniche private sono state chiuse su ordine del governo senza un criterio preciso. Anche la lotta contro la corruzione, altro caposaldo della sua campagna elettorale, ha lasciato molto a desiderare. “È stata molto selettiva, simile a una caccia alle streghe contro il suo predecessore e i suoi accoliti”, ha continuato Silva. “Persone del suo stesso gabinetto sono state accusate, con tanto di prove, di corruzione, ma né lui né i suoi tribunali hanno fatto nulla”.

Nonostante il bisogno urgente di diversificare l’economia dipendente dal petrolio questo continua a rappresentare più del 90 per cento delle esportazioni, rendendo il paese estremamente vulnerabile all’instabilità dei prezzi sui mercati internazionali. Laurenço ha cercato di creare legami con nuovi partner come Stati Uniti, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Germania e Qatar. I suoi sforzi di rivitalizzare l’economia chiusa del paese, con la privatizzazione di aziende statali e i piani sponsorizzati dal Fondo monetario internazionale, sono stati lodati dalla comunità internazionale.

Questioni reali

Mentre gli investitori stranieri e i circoli imprenditoriali nazionali lodano Lourenço definendolo un riformatore coraggioso, secondo tanti angolani le sue politiche non hanno migliorato affatto le condizioni di vita in una delle società più diseguali del mondo. Metà della popolazione vive ancora in povertà estrema. Negli ultimi anni la disoccupazione è sempre stata al di sopra del 30 per cento. Le privatizzazioni non hanno portato miglioramenti nelle infrastrutture, nella sanità o nelle scuole.

“Il 65 per cento della popolazione angolana è urbanizzata”, ha affermato Marisa Lourenço (che non ha alcuna parentela con il presidente), un’analista di Johannesburg presso l’azienda di consulenza Control risk. “Le persone sono ammassate in città senza alloggi e infrastrutture adeguate, senza alcuna prospettiva di un miglioramento delle loro condizioni di vita o di maggiori opportunità di occupazione”. Oltre i due terzi della popolazione angolana hanno meno di 30 anni e, secondo il parere dei commentatori, il fattore demografico potrebbe essere determinante nelle elezioni.