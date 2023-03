Il movimento Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele, noto come Bds, sta facendo impazzire il mondo. Da quando è stato creato, tredici anni fa, si è fatto quasi tanti nemici quanti quelli che hanno gli israeliani e i palestinesi messi insieme.

Ha osteggiato gli stati arabi che volevano avviare una cooperazione più aperta con Israele. Ha messo in imbarazzo il governo dell’Autorità Nazionale Palestinese di Ramallah denunciando la sua collaborazione con l’esercito e con l’amministrazione militare d’Israele in materia di economia e sicurezza. Ha infastidito l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) usurpando il suo ruolo internazionalmente riconosciuto di paladina e rappresentante dei palestinesi nel mondo. Ha fatto infuriare il governo israeliano cercando di screditarlo agli occhi dei moderati e dei progressisti. Ha esasperato quel che resta dello schieramento pacifista israeliano, distogliendo i palestinesi dalla battaglia contro l’occupazione israeliana dei loro territori per spingerli verso la lotta contro l’apartheid. Ha indotto il governo israeliano a lanciare una contro-campagna così antidemocratica che i moderati israeliani hanno temuto per il futuro del loro paese. E ha creato non pochi problemi ai governi europei che versano aiuti economici alla Palestina. Israele sta cercando di convincere questi governi a non collaborare con le organizzazioni che sostengono il Bds nei territori palestinesi, ma è una richiesta impossibile da soddisfare dato che a Gaza e in Cisgiordania quasi tutti i principali gruppi della società civile sono a favore di questo movimento.

Il Bds ha fatto cattiva pubblicità a grandi aziende legate all’occupazione israeliana (come Airbnb, Re/Max e Hp) e ha contribuito a mandarne via altre dalla Cisgiordania. Ha disturbato festival cinematografici, concerti e mostre nel mondo. Ha irritato associazioni accademiche e sportive chiedendo che si schierassero in questo conflitto estremamente complicato. Ha fatto arrabbiare gli artisti palestinesi che lavorano con le istituzioni israeliane, accusandoli di nascondere le violazioni dei diritti umani commesse da Israele.

Nel Regno Unito il Bds ha portato scompiglio nei tribunali e nelle amministrazioni locali, coinvolgendoli nelle dispute sulla legittimità del boicottaggio dei prodotti provenienti dagli insediamenti. A causa sua negli Stati Uniti una ventina di stati hanno introdotto leggi o decreti che puniscono chiunque boicotti Israele o i suoi insediamenti, mettendo i sostenitori di Israele contro le organizzazioni che difendono la libertà di espressione come l’Unione americana per le libertà civili.

Tra gli ebrei della diaspora il Bds ha provocato nuove spaccature negli ambienti di centrosinistra, messi all’angolo da una parte dal governo israeliano di destra favorevole agli insediamenti e dall’altra dalla sinistra non sionista. Ha spinto i sionisti moderati a chiedersi perché in alcuni casi accettano il boicottaggio dei prodotti degli insediamenti ma non quello dello stato che li crea e li appoggia. Ha costretto i sostenitori più importanti d’Israele a giustificare la loro opposizione a forme di pressione non violenta sul paese, visto che la mancanza di pressione non ha portato alla fine dell’occupazione e dell’espansione degli insediamenti.

Ma forse la cosa più importante è che il Bds ha sfidato l’idea della soluzione a due stati condivisa da gran parte della comunità internazionale. Così facendo ha sconvolto l’intera industria delle organizzazioni non profit, delle missioni diplomatiche e degli istituti di ricerca impegnati nel processo di pace in Medio Oriente, mettendo in discussione la loro premessa fondamentale: che il conflitto può essere risolto semplicemente mettendo fine all’occupazione israeliana di Gaza, di Gerusalemme Est e del resto della Cisgiordania, lasciando in sospeso la questione dei diritti dei cittadini palestinesi d’Israele e dei rifugiati.

Per molti ebrei della diaspora il Bds è diventato un simbolo del male e una fonte di terrore, una forza nefasta che sta trasformando il negoziato sulla fine dell’occupazione e sulla divisione del territorio in un ragionamento sull’origine più antica e profonda del conflitto: il trasferimento della maggior parte dei palestinesi e la fondazione dello stato ebraico sulle rovine dei loro villaggi nel 1948. La nascita del movimento Bds ha portato alla ribalta vecchi dibattiti sulla legittimità del sionismo, su come giustificare il fatto che i diritti degli ebrei sono privilegiati rispetto a quelli dei non ebrei e sul perché in altri conflitti i profughi possono tornare a casa loro e in questo no. Ma soprattutto ha messo in evidenza un interrogativo imbarazzante, che non può essere ignorato all’infinito: anche se dovesse mettere fine all’occupazione di Gaza e della Cis-giordania, Israele potrà essere allo stesso tempo una democrazia e uno stato ebraico?

L’ultima spiaggia

Il movimento Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni è stato fondato sulla base di una dichiarazione di princìpi, nota come l’appello del Bds, il 9 luglio del 2005. Rappresentava una sorta di ultima spiaggia. Dopo la sconfitta militare della seconda intifada, i palestinesi erano a terra. Yasser Arafat, l’incarnazione del movimento nazionale palestinese, era morto. Il suo successore appena insediato, Abu Mazen, veniva identificato più di chiunque altro con il processo di pace di Oslo. Anche se la nuova leadership sembrava offrire un po’ di tregua dalla violenza, prometteva un ritorno alla strategia della diplomazia e della collaborazione che aveva fatto ben poco per mettere fine all’occupazione. Se si doveva fare pressione su Israele per restituire la libertà ai palestinesi, l’iniziativa doveva venire dal basso e dall’esterno.

Più di 170 organizzazioni palestinesi dei Territori occupati, di Israele e della diaspora sottoscrissero l’appello del Bds. Coprivano tutto l’arco politico, dalla sinistra agli islamisti, dai sostenitori della soluzione dei due stati a quelli dello stato unico. Ne facevano parte anche le Palestinian national and islamic forces, l’organo che coordina tutti i partiti politici di una certa importanza, oltre ai principali sindacati, ai comitati dei campi profughi, alle associazioni dei detenuti, ai centri artistici e culturali e ai gruppi di resistenza non violenti.