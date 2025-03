C’è una teoria, chiamata “effetto boomerang imperiale”, secondo cui le tecniche sviluppate per reprimere i territori e i popoli colonizzati finiscono inevitabilmente per essere impiegate anche sul fronte interno e per danneggiare i paesi colonizzatori. In un primo momento questi strumenti vengono usati contro tutti quelli che sono considerati inferiori, ma in seguito colpiscono anche i cittadini che godono di pieni diritti e privilegi, quando osano mettere in discussione l’autorità. In sintesi, ciò che inizialmente sembrava lontano diventa pericolosamente vicino e familiare.

Il secondo mandato di Donald Trump è un esempio perfetto di come i sistemi costruiti per colpire le persone vulnerabili tendono a divorare a anche chi sembrava al riparo dagli abusi. Questo processo si sviluppa in tre modi. Il primo prevede la creazione di un sistema di caste interno che rispecchia quello applicato fuori dai confini del paese. Nel caso degli Stati Uniti di oggi, questo sviluppo è illustrato dal trattamento riservato agli stranieri con un permesso di soggiorno e un visto di lavoro che hanno criticato il governo sulla guerra nella Striscia di Gaza.