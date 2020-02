Cosa rischiano i migranti salvadoregni espulsi dagli Stati Uniti

In un contesto di terrore e violazione delle leggi, il numero di salvadoregni che decidono di partire è cresciuto esponenzialmente. Secondo i dati delle Nazioni Unite nel corso di cinque anni le richieste d’asilo negli Stati Uniti sono aumentate quasi del 1.000 per cento, raggiungendo quota sessantamila nel 2017.

La preoccupante situazione della sicurezza in Salvador è ben documentata, ma gli Stati Uniti continuano a deportare i salvadoregni condannandoli agli abusi e spesso alla morte, sottolinea Human rights watch. Nel 2010, Javier, di 17 anni, è sfuggito al reclutamento delle bande e ha chiesto asilo negli Stati Uniti, dove si era già stabilita la madre. La sua richiesta è stata bocciata e Javier è stato deportato all’inizio del 2017, all’età di 23 anni. Quattro mesi dopo è stato ucciso da alcuni affiliati alla gang della Mara Salvatrucha-13. “Gli Stati Uniti sono sicuramente a conoscenza della situazione, perché i casi sono stati riportati pubblicamente e soprattutto perché i salvadoregni raccontano questa realtà in modo chiaro nelle loro richieste d’asilo. Ma le autorità statunitensi hanno deciso di ignorarli o di non credere ai loro resoconti”, sottolinea Elizabeth Kennedy, coautrice del rapporto.

Il diritto internazionale vieta agli Stati Uniti di riportare i migranti in un paese dove corrono seri rischi per la loro vita o la loro sicurezza. Tuttavia circa tre quarti degli 1,2 milioni di salvadoregni che vivono negli Stati Uniti non possiedono i documenti per ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, e questo li espone alla possibilità di essere deportati. Tra il 2014 e il 2018 gli Stati Uniti hanno deportato 111mila salvadoregni, garantendo asilo solo nel 18,2 per cento dei casi, la percentuale più bassa nella regione.

Specificità dell’amministrazione Trump

Le deportazioni e la violenza nei confronti dei deportati non sono un fenomeno nuovo, ma il tasso di approvazione delle richieste è crollato da quando l’amministrazione Trump ha introdotto una serie di misure ostili nei confronti degli immigrati – tra cui Remain in Mexico, il cui nome ufficiale è Migration protection protocols (Protocolli per la protezione dalla migrazione) – e ha imposto forti limitazioni all’asilo basate sul genere e sui contatti con le bande criminali. “Questo attacco contro il diritto d’asilo è specifico dell’amministrazione Trump, che ha esposto un numero enorme di salvadoregni (e altri immigrati) al rischio di deportazione, impendendo in molti casi alle persone di presentare la loro richiesta per ottenere una protezione”, sottolinea Kennedy.