La propaganda di Mosca in vista dell’ultima battaglia siriana

Prima dell’offensiva del governo siriano contro le ultime roccaforti dei ribelli nella provincia di Idlib, gli strumenti della propaganda russa come la tv Rt (nota in precedenza come Russia today), le diverse ambasciate e la rete dei mezzi d’informazione vicini a Mosca hanno cominciato a pubblicare articoli su possibili attacchi chimici a Idlib e ad Hama.

Diversi resoconti diffusi dalla Russia, in particolare dal ministero della difesa, sostengono che al Centro russo per la riconciliazione sono arrivate delle telefonate che avvertivano di una serie di attività efferate. In base alle dichiarazioni di organismi governativi o di siti russi, alcuni gruppi siriani, come Hayat tahrir al Sham e la Difesa civile siriana (il gruppo di soccorritori noti come Caschi bianchi), sarebbero pronti a lanciare operazioni sotto falsa bandiera per incolpare Mosca o Damasco. Tuttavia non ci sono prove di preparativi di operazioni del genere, mentre il 26 agosto il servizio video di Rt, Ruptly, ha caricato le immagini di un lanciamissili Vulcano del governo siriano in viaggio verso Idlib. Nel 2013 alcune varianti di questo lanciamissili erano state usate nell’attacco chimico del regime sulla Ghuta, la regione intorno alla capitale Damasco.

Sputnik, un altro sito finanziato dal governo russo, ha a sua volta scritto che il ministero della difesa di Mosca sostiene che gruppi specializzati addestrati dalla compagnia britannica Olive si stiano preparando a condurre un possibile attacco. Olive non esiste più dal 2015, dopo la fusione con il gruppo Constellis.

Queste affermazioni servono a sostenere la narrazione promossa dalla Russia e dal governo di Bashar al Assad secondo cui le forze speciali britanniche sono coinvolte in Siria. In precedenza era stata diffusa una notizia altrettanto bizzarra, e non verificabile, in cui si parlava di soldati britannici catturati dalle forze filogovernative siriane nella Ghuta.