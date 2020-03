Il 23 marzo la Spagna ha cominciato la seconda settimana d’isolamento nel peggior modo possibile: con la morte di 462 persone in 24 ore. È l’incremento più alto registrato finora in un giorno, e consolida una tendenza che nessun esperto si aspetta possa cambiare presto. “Siamo ancora in una fase di crescita del virus, e la cosa durerà ancora per qualche tempo”, prevede Pere Godoy, presidente della Società spagnola di epidemiologia (See).

Il numero delle vittime dall’inizio dell’epidemia è salito a 2.182, il che significa che alla Spagna sono bastati tre giorni per raddoppiare i mille morti registrati il 20 marzo. Un ritmo che non è stato toccato né dalla Cina né dall’Italia (il paese più colpito dal virus, dove c’è voluto un giorno in più per raddoppiare i primi mille morti).

Inoltre la Spagna sta assistendo a un’espansione territoriale dell’epidemia molto più accentuata rispetto all’Italia. In entrambi i casi, circa il 90 per cento dei primi cento decessi si è concentrato in tre regioni: per l’Italia si è trattato di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in Spagna i primi focolai sono stati Madrid, il Paese Basco e la Rioja (le due regioni hanno condiviso lo stesso focolaio), e Aragón.

Più dell’80 per cento dei seimila decessi registrati in Italia continua a verificarsi nelle stesse tre regioni, una percentuale che in Spagna è scesa al 65 per cento. Il motivo è che, a differenza dell’Italia (dove nel resto del territorio continuano a registrarsi tassi di letalità relativamente bassi), in Spagna si è avuta un’improvvisa accelerazione dei casi in altre regioni: Catalogna, Castilla e León, e Castilla-La Mancha. L’incremento, in misura minore, riguarda anche la Comunità valenciana.