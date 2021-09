La scorsa settimana l’Organizzazione mondiale della sanità ha dato il nome a una nuova “variante di interesse” del coronavirus, la variante mu. È stata rilevata per la prima volta in Colombia nel 2021 e finora è stata segnalata in circa 39 paesi. La mu presenta dei cambiamenti, o mutazioni, che potrebbero renderla capace di aggirare in parte la protezione che abbiamo ottenuto grazie ai vaccini contro il covid. Un elemento rassicurante è tuttavia che, pur essendo in circolazione da gennaio 2021, non sembra in grado di surclassare la delta, la variante dominante in gran parte del mondo. Se la mu fosse stata una variante cattiva, avremmo già dovuto vederne dei segnali, ma questo non è ancora avvenuto.

Cos’è una variante di interesse?

Un elemento notevole della nostra risposta al covid è stato il frequente sequenziamento genomico, che in passato non era mai stato fatto su una scala così vasta. Questo ci ha consentito di tracciare e mappare l’evoluzione del virus in tempo reale, seguendone adattamenti e mutazioni.

Alcune mutazioni possono essere dannose per il virus, altre però possono essere vantaggiose, consentendogli di diffondersi meglio e sfuggire alla protezione offerta dai vaccini o alla sensibilità dei tamponi. Se ci sono cambiamenti del virus che ne evidenziano la potenzialità di provocare più danni, la variante può essere definita “di interesse” ed essere tenuta sotto osservazione.

La variante mu ha delle mutazioni che potrebbero conferire al virus alcune di queste proprietà, ma si stanno ancora raccogliendo le prove. Le altre quattro varianti di interesse sono eta, iota, kappa e lambda.

Se dovessero esserci prove sufficienti del fatto che la mu sia più pericolosa e stia cominciando a superare altre varianti come la delta, potrebbe essere promossa al rango di “variante di preoccupazione”. Finora le quattro varianti di preoccupazione sono la alfa, la beta, la gamma e la delta.

Può sfuggire ai vaccini?

La maggior parte dei vaccini contro il covid-19 prende di mira la proteina spike del virus, che quest’ultimo usa per entrare nelle cellule. I vaccini espongono i nostri corpi a una parte del virus, di solito la proteina spike, così il nostro sistema immunitario può imparare come sconfiggere il virus nel caso dovesse incontrarlo.

Se una variante presenta dei cambiamenti significativi nella proteina spike, questo potrebbe indebolire l’efficacia dei vaccini.

L’Oms ha dichiarato che le prime prove raccolte suggeriscono che la variante mu potrebbe in parte eludere gli anticorpi che otteniamo tramite il vaccino. Poiché tuttavia questi dati provengono da studi di laboratorio, non sappiamo di preciso come si comporterà davvero la variante in mezzo alla popolazione.

Occorrono altre ricerche per sapere con certezza come si comporterà tra le persone, e gli studi su questo sono ancora in corso. La buona notizia è che i nostri vaccini al momento ci proteggono bene contro l’infezione sintomatica e contro la malattia grave provocata da tutte le varianti del virus fin qui individuate.

I vaccini potrebbero non proteggere per sempre

C’è un’alta probabilità che un giorno spunterà fuori una nuova variante in grado di sfuggire in modo significativo alla protezione offerta dai vaccini, basati sul ceppo originario del virus. Definiremmo una simile variante a rischio di “fuga immunitaria”.

È difficile sapere se e quando succederà, ma la circolazione incontrollata del virus nella comunità aumenta la probabilità che una variante di questo tipo possa emergere. I principali produttori di vaccini contro il covid-19 sono tuttavia preparati a questa eventualità. Alcuni stanno già sviluppando vaccini per le nuove varianti come la delta.