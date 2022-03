Il 6 marzo 2018 la grande sala da ballo dello Sphinx club di Washington era piena di dirigenti dell’industria aerospaziale che aspettavano di ascoltare Michael D. Griffin. Qualche settimana prima James Mattis, allora segretario alla difesa degli Stati Uniti, aveva nominato Griffin, 69 anni, sottosegretario del Pentagono per la ricerca e l’ingegneria, una carica che comporta la gestione di un bilancio annuale di 17 miliardi di dollari. I partecipanti alla McAleese/Credit Suisse defense programs conference, tutti in abito scuro, erano impazienti di sapere che orientamento avrebbe dato al lavoro.

Il pubblico conosceva già Griffin, un sostenitore dichiarato della supremazia militare e politica statunitense che si vanta di essere stato definito “un combattente della guerra fredda all’antica”. Con cinque master e un dottorato in ingegneria aerospaziale, è stato direttore del dipartimento di tecnologia per l’Iniziativa di difesa strategica del presidente Ronald Reagan (nota come “scudo spaziale” o “guerre stellari”), che avrebbe dovuto proteggere gli Stati Uniti da un eventuale attacco russo attraverso il polo nord. In seguito ha scritto un libro sulla progettazione di veicoli spaziali, guidato un incubatore tecnologico finanziato dalla Cia, diretto la Nasa per quattro anni e lavorato come alto dirigente in diverse aziende aerospaziali.

Prima della sua nomina Griffin era considerato un ottimista sulle potenzialità della scienza che invocava sistematicamente “innovazioni dirompenti” e apprezzava la rapidità più di ogni altra cosa. Si era più volte lamentato della snervante burocrazia del Pentagono, che considerava troppo conservatore. “Questo è un paese che ha prodotto la bomba atomica tra le difficoltà della guerra in tre anni dal giorno in cui ha deciso di farlo”, ha dichiarato a una commissione del congresso nel 2018. “Questo è un paese che può fare tutto ciò che la fisica permetta di fare. Dobbiamo solo metterci al lavoro”.

Negli ultimi decenni i predecessori di Griffin hanno dato la priorità ad ampie ricerche su argomenti come l’interazione uomo-macchina, le comunicazioni spaziali e la guerra sottomarina. Ma alla conferenza Griffin ha annunciato un grande cambiamento che avrebbe avuto significative conseguenze finanziarie per i dirigenti presenti: “Mi dispiace per tutti quelli che sostengono altre cose importanti. Non è che sia in disaccordo con loro”, ha detto alla sala. “Ma dev’esserci una priorità, e le armi ipersoniche sono la mia priorità”.

Griffin si riferiva a un nuovo tipo di armi, che avrebbero una capacità di manovra senza precedenti e riuscirebbero a colpire quasi qualunque obiettivo al mondo nel giro di pochi minuti. Viaggiando a una velocità fino a 15 volte superiore a quella del suono, i missili ipersonici arrivano sul bersaglio con un lampo accecante e distruttivo, prima di qualunque boato sonico o altra forma di preavviso. Per il momento non esistono difese sicure. Veloci, efficaci, precisi e inarrestabili: sono caratteristiche rare ma altamente desiderabili su un campo di battaglia moderno. E questi missili attualmente sono in fase di sviluppo non solo negli Stati Uniti ma anche in Cina, in Russia e in altri paesi.

Griffin oggi è il principale profeta delle armi ipersoniche a Washington, e finora ha incontrato pochi ostacoli politici o finanziari. Il parlamento statunitense ha approvato un consistente aumento delle spese federali per accelerare lo sviluppo di quella che è considerata “una tecnologia rivoluzionaria”, una frase ripetuta spesso nel dibattito sulle armi ipersoniche. L’America deve agire rapidamente, dice James Inhofe, senatore repubblicano ed ex presidente della commissione sulle forze armate, altrimenti potrebbe restare indietro rispetto alla Russia e alla Cina. I democratici alla camera e al senato sono in larga misura d’accordo, anche se hanno fatto pressioni sul Pentagono per avere maggiori informazioni.

Nel 2018 il congresso ha espresso il suo consenso con una legge in cui si richiede che un’arma ipersonica statunitense sia operativa entro l’ottobre del 2022. Il bilancio della difesa proposto quest’anno dall’amministrazione Trump assegna 2,6 miliardi di dollari allo sviluppo delle armi ipersoniche, e gli esperti dell’industria militare prevedono che il bilancio annuale raggiungerà i cinque miliardi entro la metà del prossimo decennio. L’obiettivo immediato è creare due sistemi schierabili entro tre anni.

L’entusiasmo si è diffuso tra le aziende militari, soprattutto dopo che nel 2018 il Pentagono ha concesso alla più importante di loro, la Lockheed Martin, più di 1,4 miliardi di dollari per costruire prototipi di missili che possano essere lanciati da aerei da combattimento e bombardieri B-52. Questi programmi erano solo l’inizio di quello che l’ex segretario alla difesa ad interim, Patrick M. Shanahan, a dicembre del 2018 ha definito l’obiettivo dell’amministrazione Trump: “industrializzare” la produzione di missili ipersonici. Alcuni mesi dopo, Griffin e Shanahan hanno creato la Space development agency, con circa 225 dipendenti, incaricata di creare una rete di sensori nell’orbita terrestre bassa per individuare i missili ipersonici in arrivo e guidare gli attacchi ipersonici statunitensi. La rete non servirà solo a questo, ma sarà “in grado di combattere una guerra, se si dovesse arrivare a tanto”, ha detto Griffin a marzo. Lo sviluppo delle armi ipersoniche sta procedendo così in fretta che rischia di non lasciare tempo per una vera discussione sui potenziali pericoli di queste armi, tra cui quello di mandare a monte gli sforzi per evitare un conflitto accidentale, soprattutto durante le crisi. Attualmente non esistono accordi internazionali su come e quando possono essere usati i missili ipersonici, e nessun paese ha in programma di avviare una trattativa in questo senso. La gara per dotarsi di armi incredibilmente veloci ha spinto gli Stati Uniti in una nuova corsa agli armamenti con la Russia e la Cina, che secondo alcuni esperti potrebbe sconvolgere le regole della deterrenza e rinnovare le tensioni della guerra fredda.

Primo colpo

Anche se i missili ipersonici teoricamente possono trasportare testate nucleari, quelli sviluppati dagli Stati Uniti saranno armati di piccole testate convenzionali. Con una lunghezza che va da meno di due metri a poco più di tre e un peso di circa 230 chili, rivestiti di materiali come compositi di ceramica e fibra di carbonio o superleghe di nichel e cromo, i missili funzionano come trapani quasi invisibili che sfondano i loro bersagli, con effetti catastrofici. Una volta lanciati – da terra, da un aereo o da un sottomarino – sono attirati dalla gravità oppure spinti da motori avanzatissimi. L’energia cinetica dei missili al momento dell’impatto li rende talmente potenti da penetrare qualunque materiale da costruzione o rivestimento blindato con una forza pari a tre o quattro tonnellate di tritolo.

In teoria potrebbero distruggere i missili balistici nucleari russi trasportati da autocarri o treni. Oppure i cinesi potrebbero usarli per colpire i bombardieri e gli altri aerei statunitensi nelle loro basi in Giappone o a Guam. Potrebbero attaccare importantissimi radar terrestri o marittimi in qualunque luogo, oppure i comandi militari nei porti asiatici e nei pressi delle città europee. Queste armi potrebbero persino squarciare i ponti di acciaio di una delle undici portaerei statunitensi mettendola fuori uso, una vulnerabilità che rischia di rendere obsoleti i colossi navali. I missili ipersonici sono ideali anche per un attacco al vertice, come l’eliminazione delle più alte autorità politiche o militari di uno stato. “Possono uccidere un leader in un istante”, ha detto un ex funzionario dell’amministrazione Obama che ha chiesto di restare anonimo.