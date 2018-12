Consigli alternativi per il pranzo di Natale

L’altra sera abbiamo cucinato le castagne arrosto. Non sul barbecue, perché non lo abbiamo, e nemmeno al forno come le faccio di solito, ma in padella sul fornello. Non avevo mai cucinato le castagne in questo modo, pensando che richiedesse una speciale padella che sembra una via di mezzo tra una padella per friggere e un tegame bucherellato, eppure quando ho provato a comprare una di quelle magiche padelle da caldarrosta l’uomo della bancarella mi ha svelato che sarebbe stato un inutile spreco di denaro e che una normale sarebbe andata altrettanto bene.

Così ho fatto delle incisioni sulla parte curva di alcune belle castagne, poi le ho riversate in padella e ho acceso il fornello. Parte del piacere che si prova cucinando le castagne è dato dal loro crepitio: il modo in cui i tagli nelle loro bucce esplodono in sorrisi e in cui saltellano e si girano sotto-sopra mentre cuociono riempiendo all’istante la cucina di un odore che è un mix di toast caldo imburrato, fagioli messi a bollire e legna che arde.

Dopo aver cotto a fiamma vivace agitando continuamente la padella per 15 minuti, le ho avvolte in uno strofinaccio per far ammorbidire le bucce e abbiamo trascorso i dieci minuti dell’attesa bevendo del vino rosso; il tutto mentre, circa ogni minuto, un bimbo di sette anni ci chiedeva:” Sono pronte?”.

Poi, finalmente, ce le siamo spartite! Le prime vere caldarroste col vino dell’anno – il primo tra i tanti riti festivi dell’anno. E qui comincia la vera cronaca del nostro Natale.