Consigli per un fritto irresistibile

Quella persona aveva assolutamente ragione per quanto riguarda la cucina e anche i capelli, soprattutto per chi come me ha una folta massa di ricci. Però poi basta accendere la cappa aspiratrice o spalancare in fretta la porta. Certo, bisognerebbe evitare di mangiare fritti troppo spesso, eppure,gustare di tanto in tanto qualcosa di intinto in una bella pastella e poi fritto finché diventa dorato e irresistibilmente croccante è una cosa meravigliosa.

Qualcuno una volta mi ha dato questo consiglio: “Fossi in te non perderei tempo a scrivere di ricette che richiedano di friggere. Ormai nessuno frigge più in casa, perché a nessuno piace avere la cucina, e i capelli, che puzzano di friggitoria. E poi non è per niente salutare”. Mentre annuivo, ho detto a me stessa che avrei al più presto fatto una frittura.

Una dimensione del tutto nuova del fritto mi si è aperta al mio arrivo a Roma, dove ho imparato il trucco di far scaldare l’olio finché un cubetto di pane immerso nella padella non cominci a galleggiare in circolo e dove ho imparato i tempi di cottura di una foglia, un fiore, un pesce, della borragine e anche a tenere aperta la porta per far portare via dal vento l’odore di fritto, prima attraverso i miei capelli e poi dritto giù in cortile.

La maggior parte dei romani va pazza per i fritti. Fiori di zucchina ripieni di alici e mozzarella, carciofi ben puliti e spezzettati (adesso è il loro momento d’oro, i mercati ne sono inondati e sono stupendi), baccalà e anche piccoli pesci, vengono tutti fritti fino alla perfetta doratura. Questa tradizione ha le sue origini nella cucina ebraica romana, ma oggi è diffusa in tutta la città e soprattutto nelle pizzerie, dove i fritti vengono serviti prima della pizza.

Con questo non voglio dire che tutti i fritti di Roma siano buoni – tutt’altro – e nemmeno vi suggerisco di andare in questo posto, ma il nostro tempio del fritto, dalle nostre parti, è La Torricella. Sapendo che avrei scritto un articolo sui fritti, sono stata lì ieri sera, ad osservare il lavoro delle mani di Enrico, esperte e grondanti farina. Enrico ha tre diversi metodi: pastella per gli ortaggi e il baccalà, una spolverata di farina per le alici e doppia pastella per i carciofi – tutto squisito. È veramente una goduria andare a mangiare i fritti al ristorante, dove sarà qualcun altro a ripulire gli schizzi di unto. Ciò nonostante ogni tanto friggo in casa, di solito di venerdì, con la porta ben spalancata, una bottiglia di prosecco di accompagnamento e tamponando i fritti con la carta assorbente per mangiarli appena è possibile toccarli senza scottarsi.

L’arte della pastella

Tutti pensano di fare bene la pastella e anche io non sono da meno, nonostante sia sempre pronta a imparare cose nuove. Si tratta di farina, acqua e un goccio di olio d’oliva, lasciati a riposare in frigo per un paio di ore. Poi, poco prima di cominciare a impastellare, aggiungo due albumi d’uovo montati a neve ferma, cioè fino a poter capovolgere la ciotola senza che cadano. È una pastella straordinariamente leggera, che si presta perfettamente per le tre cose che oggi vi propongo di friggere: foglie di salvia, zucchine e mele.

Passiamo quindi alla frittura. Ho usato sia l’olio di semi di girasole sia quello di arachidi, entrambi ottime scelte per qualità e neutralità del sapore. Tuttavia, quando posso, per friggere poche cose in casa preferisco l’olio extravergine di oliva, decisamente più costoso e meno discreto dal punto di vista del sapore, ma che proprio per questo dona una nota deliziosa. Lungi da me volermi addentrare nella polemica sul friggere o meno in olio extravergine di oliva, non sono il tipo da dispute né sono abbastanza qualificata sull’argomento. Posso però dire, avendone parlato con altri e letto le opinioni di esperti del calibro di Luciana Squadrilli, Nancy Harmon Jenkins e Jonny Massey nell’arco degli ultimi dieci anni, che il parere dominante sia che l’olio extravergine di oliva è un ottimo mezzo per la frittura. Se tenuto a una temperatura inferiore al suo punto di fumo (207°) non subisce alcun cambiamento strutturale significativo e conserva intatte le sue proprietà nutritive, molto meglio di quanto non facciano gli altri oli. E questo grazie al suo alto contenuto di ossidanti e acido oleico.