La semplice eccellenza del purè di fave con verdure

In questo periodo dell’anno Roma brulica di fave che spuntano da piatti e negozi come ad annunciare l’arrivo della primavera. Di solito le accompagna un cartello alle porte dei negozi e delle trattorie: “Qui si vendono fave fresche”. Come succede spesso per gli avvisi, il tono non è perentorio. E infatti per anni non ho mai pensato che quei cartelli fossero avvertimenti: credevo, anzi, che li scrivessero a mano per farsi pubblicità, per invitarmi a entrare e ottenere in premio le fave che aspettavano solo di essere liberate dalla loro fodera vellutata e mangiate fresche con il pecorino, cotte insieme ai carciofi o avvolte in un groviglio di pasta e formaggio.

Per alcuni però quegli avvisi sono tutt’altro che trascurabili. Il favismo è una patologia ereditaria dalla lunga storia che colpisce persone di ascendenza mediterranea. È una malattia rara ma pericolosa e causa gravi reazioni allergiche. “C’è un nostro cliente che non può nemmeno mettere piede in negozio quando è la stagione delle fave”, mi ha raccontato il proprietario di una trattoria locale mentre le sbaccellava direttamente in padella.

Nei giorni seguenti ho pensato a quel cliente facendo caso alle strade lungo le quali una persona con la sua malattia non potrebbe camminare (la maggior parte). Anche se cucinandole perdono gran parte della loro pericolosità, con tutte queste fave a fare da richiamo in ogni angolo, è preferibile evitare del tutto certe strade.