Otto passi per preparare l’insalata alla palermitana

Questa è l’estate dei conteggi. Durata delle vacanze scolastiche: 91 giorni. Giorni in Sicilia: 58. Numero di passi dalla porta di casa al mare: 1.120. Numero delle volte al giorno in cui la signora della porta di fronte spazza lo scalino davanti casa: tre. Numero dei giorni in cui l’acqua non è arrivata nella parte di Gela in cui mi trovo: sette. Litri d’acqua distribuiti ogni giorno a ciascuna famiglia: 80. Litri d’acqua necessari per una doccia: 20; per scaricare il water: sei. Per mandare una lavatrice: 40. Gelati mangiati: due al giorno. Libri di ricette comprati: tre. Passi per preparare l’insalata alla palermitana: sette. Volte in cui l’ho preparata questa settimana: tre.