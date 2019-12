La torta delle feste nata per un felice errore 

Le prugne sono sempre deliziose, ma con il tempo migliorano: la loro polpa soda si fa rugosa e acquista un’incantevole dolcezza con note speziate. Sono decisamente le mie preferite tra i cibi natalizi, mangiate direttamente da un bel barattolo, messe in ammollo, ripiene oppure usate come ingrediente per questo dolce, che in realtà è frutto di un fortuito errore.

Nella ricetta originale il burro in realtà non era previsto, ma le mie abitudini hanno preso il sopravvento e, prima che me ne accorgessi, ne avevo già messi 250 grammi a fondersi con il cioccolato. Un errore meraviglioso, che ha trasformato quella che già sarebbe stata una torta buonissima in un dolce spettacolare: spesso, ricco e compatto, soprattutto se lo si lascia riposare fino al giorno seguente, quando si taglierà in fette lisce e sode come un fudge.

Assaporate in compagnia di un bicchiere di porto e della vostra zia preferita.