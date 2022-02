Durante una pandemia una curva può nasconderne un’altra. Mentre tutti gli occhi sono puntati dal marzo 2020 sui picchi delle ondate di varianti del sars-cov-2, i picchi di gravidanze in età adolescenziale sono rimasti fuori dai radar. Con il passare dei mesi, però, le cifre del virus calano. In Uganda, l’ultimo paese ad aver riaperto le scuole l’11 gennaio, dopo 83 settimane di chiusura, il fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa) ha registrato più di 650mila gravidanze precoci tra l’inizio del 2020 e il settembre 2021.

Per le giovani africane i lockdown e la chiusura delle classi in questi due anni di crisi sanitaria sono stati fatali. Come un meccanismo implacabile, il ritorno delle bambine a casa ha coinciso con un’esplosione di violenze, spesso sessuali e basate sul genere. Secondo la sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka, direttrice dell’agenzia delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne (UN Women), questa è una “pandemia nell’ombra” che si traduce in gravidanze e matrimoni precoci.

L’aumento delle gravidanze nella fascia di età 12-18 anni è un indicatore chiaro: +60 per cento in Sudafrica, dove le scuole sono rimaste chiuse 60 settimane; +66 per cento in Zimbabwe (44 settimane); +40 per cento in Kenya (37 settimane). In Africa occidentale, dove le chiusure sono durate in media 14 settimane, i danni sono inferiori, con l’eccezione del Ghana (39 settimane di chiusura).

Percorso da combattente

Nell’ovest del continente, “nei primi cinque mesi era tutto disorganizzato”, spiega la senegalese Marie Ba, responsabile del coordinamento del partenariato di Ouagadougou, un’associazione che si occupa di pianificazione familiare presente in nove paesi dell’Africa occidentale: “Molto rapidamente però il Senegal, la Costa d’Avorio, il Mali e altri hanno allentato le regole e la vita ha ripreso il suo corso”. La cautela tuttavia è d’obbligo, anticipa, perché “un certo numero di gravidanze è rimasto invisibile, dato che sono stati chiusi anche gli ambulatori sanitari”.

Il blocco improvviso delle attività economiche, che ha spinto diversi strati sociali nella povertà estrema, ha avuto anche un impatto sulle condizioni di vita delle bambine. Secondo le Nazioni Unite, nel 2021 il numero di persone che vivono con meno di 1,67 euro al giorno nell’Africa subsahariana è aumentato di 37 milioni. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di donne e bambine. Le famiglie che hanno potuto far tornare a scuola i figli hanno dato la priorità ai maschi. Secondo l’Unesco, nelle scuole primarie e secondarie continuano a mancare undici milioni di bambine e ragazze, tra le quali un milione di adolescenti che rischiano di andare incontro a gravidanze precoci. Al livello mondiale le complicazioni legate alle gravidanze e al parto sono la prima causa di morte tra i 12 e i 19 anni e ogni anno 3,7 milioni di aborti non eseguiti in condizioni di sicurezza provocano decessi o mutilazioni.