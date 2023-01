Davanti alle spoglie esposte sotto il baldacchino in bronzo dello scultore italiano Bernini, nella basilica di San Pietro a Roma, un uomo era in ginocchio in segno di raccoglimento. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán non è cattolico, ma il 3 gennaio 2023 ha voluto essere presente per rendere personalmente omaggio a Benedetto XVI, papa emerito deceduto sabato 31 dicembre 2022 e le cui esequie si svolgono oggi, 5 gennaio. Orbán e Benedetto si conoscevano e a quanto pare nutrivano una stima reciproca.

I funerali di Joseph Ratzinger, papa dal 2005 al 2013 prima della sua clamorosa rinuncia, non sono un evento di stato. Solo i funzionari italiani e tedeschi sono ufficialmente invitati. Eppure, al pari di Orbán, molti leader politici e religiosi hanno deciso di venire a inchinarsi, a titolo privato, davanti alla salma del predecessore di Francesco I. È un balletto che assume la forma di un tributo alla concezione conservatrice della società e della chiesa incarnata dall’ex cardinale Ratzinger, salito al trono papale con il nome di Benedetto XVI.

Il ruolo di rappresentare l’Ungheria, il 5 gennaio, però, è stato lasciato al presidente Katalin Novák. Ai funerali sono arrivati anche il presidente polacco Andrzej Duda, altro esponente conservatore, così come l’arcivescovo emerito di Hong Kong, Joseph Zen, il cui passaporto è custodito dalle autorità cinesi ma che ha ottenuto un’autorizzazione speciale per uscire dal paese. Critico nei confronti della politica di papa Francesco sulla Cina, il prelato è famoso per aver contestato alcune delle riforme liturgiche introdotte dall’attuale pontefice. La sua presenza in Vaticano conferma che Ratzinger era diventato la figura tutelare di un mondo conservatore contrario all’approccio di Francesco, ritenuto troppo legato alle tematiche sociali, a cominciare dai migranti, e poco alla teologia.

A rappresentare la Francia è stato Gérald Darmanin, ministro dell’interno incaricato anche dei culti, mentre gli Stati Uniti, nonostante siano guidati dal cattolico Joe Biden, hanno mandato solo l’ambasciatore in Vaticano.

Guardiano del tempio cattolico

Yann Raison du Cleuziou, dell’università di Bordeaux, sottolinea che Ratzinger, teologo stimato e figura importante della chiesa del ventesimo secolo, aveva attirato l’attenzione del mondo conservatore ben prima della sua elezione a pontefice. Da prefetto della congregazione per la dottrina della fede si era presentato come guardiano del tempio cattolico, “vedetta intellettuale per difendere l’ortodossia della fede”, spiega Raison du Cleuziou.

Le sue prese di posizione sono state molto apprezzate dai conservatori, a cominciare dalla nota con cui nel 2000 aveva sostenuto il primato della chiesa cattolica sulle altre in quanto “unica erede legittima della rivelazione incarnata da Gesù”, o da un testo in cui ha precisato quale dovrebbe essere il comportamento dei cattolici nella vita pubblica. Dopo l’elezione a papa, Benedetto XVI è intervenuto in modo più deciso sulle questioni liturgiche, soprattutto con la liberalizzazione della possibilità di celebrare la messa in latino, limitata in seguito al Concilio Vaticano II.