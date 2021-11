Claudia (alcuni nomi sono stati cambiati), 30 anni, marinaia della città britannica di Lichfield, non è italiana. Non è mai stata in Italia e non ha parenti o amici in Italia. Non ha nessuna idea del perché un’aggressiva coppia d’italiani abbia preso possesso della sua voce interiore e si lasci andare a furiosi litigi nel suo cervello, mentre lei se ne sta seduta ad ascoltare.

“Non ho idea da dove venga tutto questo”, dice Claudia, con tono di scusa. “Probabilmente è offensivo nei confronti degli italiani”. La coppia somiglia a una famiglia delle pubblicità della salsa per pastasciutta Dolmio: esuberante, robusta, con la tendenza a muovere le mani e a gridare. Quando Claudia deve prendere una decisione importante, entrano in gioco gli italiani: “Litigano animatamente”, dice Claudia. “È molto utile, perché lascio che siano loro a risolvere i problemi, senza stressarmi”.

Claudia non ha ancora dato dei nomi alla coppia. Ma loro l’hanno aiutata a decidere di lasciare il suo lavoro da scienziata due anni fa e a realizzare il sogno della sua vita: viaggiare libera per mare.

“Stavano chiacchierando ininterrottamente prima che io decidessi di dimettermi”, dice. “Mi svegliavo e loro già stavano discutendo. Guidavo verso casa e continuavano a litigare. Era estenuante”. La donna era favorevole alla dimissioni di Claudia, mentre il marito era preoccupato. “Lui diceva: ‘È un lavoro stabile!’. Lei rispondeva: ‘Lascia che si goda la vita!’”. La donna ha prevalso, e Claudia ha cominciato a lavorare per un piccola flotta di navi in Grecia (anche se ora è tornata per un periodo nel Regno Unito a causa del covid-19). È molto più felice, anche se ha dovuto seguire dei programmi neurolinguistici per far sì che le urla diminuissero. “Oggi i due italiani sono molto meno rumorosi”, dice con sollievo. “Urlano di meno. Si limitano a bisticciare”.

Una piccola isola

La maggior parte di noi ha una voce interiore: una presenza costante che dice “attenzione”, “compra lo shampoo” oppure “quel tipo ha qualcosa di strano”. Per molti somiglia molto alla propria voce normale, o almeno a come ce l’immaginiamo. Ma per alcune persone la voce interiore non è un monologo chiaro che redarguisce, consiglia e ricorda. Può essere, per esempio, una coppia litigiosa d’italiani oppure un esaminatore con il volto sereno e con le mani intrecciate in grembo. O magari è un sapore, una sensazione, un sentimento o un colore. In alcuni casi non c’è nessuna voce, ma solo silenzio.

“Come una piccola isola, circondata da un oceano infinito”: Justin Hopkins descrive così il suo cervello. “Questa piccola isola è il luogo dove sembrano accadere tutte le cose di cui sono consapevole, ma è circondata da questa materia infinita e inaccessibile”. Hopkins, che ha 59 anni e lavora per un’impresa sociale a Londra, non ha una voce interiore. Nessuno, nel suo cervello, può biasimarlo, rimproverarlo o criticarlo.

“Non c’è niente qui”, dice. “E non credo che ci sia mai stato nulla”. Naturalmente Hopkins ha dei pensieri, come tutti noi. Ma non c’è quel monologo interno che riempie il nostro cervello mentre viviamo. “Quando sono da solo e rilassato non c’è nessuna parola”, dice. “La cosa mi provoca un grande piacere”. Hopkins può tranquillamente isolarsi per un’ora senza avere un solo pensiero. Fatto non sorprendente, dorme come un neonato.

Cosa fa sì che a una persona come Hopkins manchi del tutto una voce interiore? “È una bella domanda”, dice Hélène Loevenbruck del laboratorio di psicologia e scienze neurocognitive dell’università Grenoble Alpes, in Francia. “Non lo so”. Loevenbruck è una delle poche neuroscienziate al mondo ad aver studiato le voci interiori. Secondo lei, sono create in una rete che coinvolge diverse aree del cervello, tra cui il lobo parietale inferiore, la circonvoluzione frontale interiore e la corteccia temporale superiore.