La regina degli assorbenti interni – uno dei suoi tanti soprannomi – è un’entusiasta di nome Melissa Suk. Incoronata direttrice associata per il brand della Tampax quattro anni fa, riceve nella sede centrale della multinazionale dei beni di consumo Procter & Gamble (P&G) a Cincinnati, in Ohio. Da qui sovrintende a un impero che copre settanta paesi e riempie armadietti nei bagni di città, cittadine e paesini di tutto il mondo. Nel campo degli assorbenti interni, la Tampax regna sovrana con il 29 per cento del mercato mondiale (seguita dalla Johnson & Johnson, con meno del venti per cento). Nel 2019 4,5 miliardi di confezioni di Tampax sono state comprate in tutto il mondo. Eppure in alcune parti del pianeta i Tampax non sono ancora arrivati. Se l’obiettivo è raggiungere tutte le vagine sanguinanti del mondo, i margini di conquista sono ancora ampi.

Ho conosciuto Suk in un gelido pomeriggio di qualche tempo fa. Mi è apparsa, in diretta dall’Ohio, su uno schermo gigante in una sala riunioni della sede centrale europea della P&G, a Ginevra. La multinazionale occupa un grande edificio bianco con le finestre azzurre in stile ospedale chic. Sarà perché la P&G controlla tante marche di prodotti detergenti, ma ogni superficie brillava di riflessi antibatterici e ogni impiegato sembrava appena uscito da un programma per capi delicati, raggiante d’igiene aziendale.

Nel ventaglio di sale riunioni della P&G, da quella con vista montagna al locale spoglio e tetro, ero capitata nella categoria “zona della morte”, un seminterrato in cui riecheggiavano spettrali i segnali di numeri telefonici sbagliati. Una parete era interamente coperta da una gigantografia del sogno della P&G: una donna con in braccio un bambino con un pannolino Pampers P&G, intenta a fare una lavatrice con il detersivo P&G Ariel, vicino a un lavandino e a un sapone per i piatti P&G Fairy. Seguendo l’esempio della campagna This girl can, promossa dall’ente pubblico britannico Sport England, avrebbero potuto far spuntare un cordino rivelatore tra le gambe della donna. È la massima fantasia commerciale: una vita in cui le marche sono talmente intrecciate alla nostra esistenza, e a quella delle nostre madri prima di noi, da rendere la loro presenza invisibile e indiscussa come l’amore.

Una cliente per amica

Nonostante a Cincinnati stesse albeggiando, Suk appariva freschissima. Tra le mani aveva un frullato rosa, i capelli corti e biondi erano impeccabili e parlava delle sue milioni di clienti – le sue suddite – con voce squillante: “Il nostro impegno è permetterle di vivere una vita senza limiti, che abbia il ciclo o no”. E ancora: “Ci siamo sforzate molto per spiegarle cos’è un assorbente interno, come usarlo e perché scegliere i Tampax”. Dopo una giornata passata ad ascoltare impiegati della Tampax e a guardare le loro presentazioni – il linguaggio dell’amore della P&G è PowerPoint – ne ho dedotto che per loro chi compra i Tampax non è mai una consumatrice o una cliente o una fruitrice. È “lei”. Come un’amica il cui nome ti sfugge ma di cui conosci il ciclo meglio delle tue tasche.

Gli esperti della Tampax la conoscono intimamente. Come tutte le grandi marche, hanno un calendario fittissimo di gruppi di discussione, in cui incontrano centinaia di donne ogni mese. Da “lei” vogliono sapere come si sente rispetto al suo assorbente interno, se lo usa correttamente, cosa lo renderebbe secondo lei più comodo o conveniente. A guidarli – ci tengono a sottolineare – sono solo ed esclusivamente le “sue” esigenze e i “suoi” desideri. Quello che non dicono, ma è sottinteso, è che a guidarli è anche il desiderio di vendere sempre più assorbenti interni.

Perché la Tampax, come tutti gli imperi longevi, ha i suoi punti deboli. Secondo le indagini di mercato realizzate da Euromonitor, da qualche anno il consumo globale di assorbenti interni è in costane declino: da un record di diciassette miliardi di confezioni nel 2007 è sceso a 15,9 miliardi nel 2018. Durante il nostro incontro Suk ha snocciolato cinque cause di questo calo, e dal suo tono si capiva che alla questione erano stati dedicati numerosi e frenetici brainstorming:

1) L’interruzione delle mestruazioni.

2) La ricchezza dell’offerta.

3) Le idee sbagliate sugli assorbenti interni.

4) Le preoccupazioni legate alla loro composizione.

5) Le preoccupazioni legate alla loro sostenibilità (“Probabilmente il fattore meno importante”, ha aggiunto Suk).

Tralasciamo per ora i punti 3, 4 e 5. Il punto 1 è forse la minaccia più grave per l’esistenza della Tampax: sono sempre di più le donne che decidono di non avere il ciclo. Nel 2019 la facoltà di salute sessuale e riproduttiva del Royal college di ostetricia e ginecologia, a Londra, ha aggiornato le sue linee guida, sostenendo che interrompere la pillola contraccettiva per una settimana e avere delle “false” mestruazioni non porta nessun beneficio per la salute. Se vogliono, le donne possono semplicemente smettere di sanguinare.

La minaccia numero 2 – la ricchezza dell’offerta – ha a che fare con il possibile destino di chiunque governi da troppo tempo: il sordo rombo della rivoluzione, il rischio di un colpo di stato. Negli ultimi anni è apparsa sul mercato una schiera di nuove marche di assorbenti interni e di prodotti per le mestruazioni. In virtù di una qualche tacita legge di mercato, hanno tutte nomi corti e carini: Lola, Cora, Callaly, Ohne, Freda, Flo, Thinx, Modibodi, Flex, Flux, Dame, Daye. E vogliono tutte rovesciare la Tampax, offrendo alle donne quelle che considerano delle alternative più etiche ed ecologiche ai suoi applicatori di plastica monouso. Vogliono anche distinguersi dalla strategia di marketing della Tampax, spesso incentrata sulla discrezione, come se le mestruazioni fossero qualcosa da nascondere. “Presto finirà”, assicura Celia Pool, cofondatrice della Dame, a proposito dell’egemonia della Tampax. “Hanno dominato troppo a lungo, sfruttando ogni mese una sfera estremamente personale della vita delle donne con dei messaggi orrendi e dei prodotti orrendi”. Per ora la strategia delle startup sembra funzionare. “Le donne stanno abbandonando le grandi marche”, mi spiega Roshida Khanom, manager di categoria per i prodotti di bellezza e la cura personale presso la società di ricerche di mercato Mintel. “Non rimangono fedeli ai vecchi prodotti ma provano chi propone innovazioni”. Chi innova, intanto, punta a un’enorme base di consumatrici: circa due miliardi di donne, se si considera che circa il 26 per cento della popolazione mondiale è composto da donne in età fertile e, quindi, probabilmente con le mestruazioni. Queste ultime offrono un’invitante opportunità di vendita: un evento che si ripete regolarmente e naturalmente, che richiede un acquisto mensile e che può durare circa quarant’anni. Fidelizzare una cliente da subito e per tutta la vita vuol dire contare su circa 480 mestruazioni, 8.640 assorbenti interni e almeno 1.650 euro.

Non sorprende che buona parte della comunicazione della Tampax sia rivolta alle adolescenti alle prime armi. Sul suo sito britannico, vicino alla rubrica “Racconta i tuoi primi assorbenti interni” e a un quiz sugli assorbenti interni, c’è una chatbot adolescente di nome Alya, con un look da skater Disney anni novanta e una cascata di capelli rosso acceso.

“Ciao amica, chattiamo?”, mi chiede Alya. “Sono Alya e sono qui per rispondere alle tue domande sul corpo e sulla pubertà”.

“Alya”, ho detto, “la Tampax domina da anni il mercato dei prodotti per le mestruazioni: quanto durerà ancora?”.

A onor del vero, Alya non è stata programmata per rispondere a queste domande, ma ci ha comunque provato: “Forse volevi chiedere: con cosa sono fatti i Tampax / gli assorbenti interni possono cadere / posso evitare la pubertà / nessuna di queste domande”.

Nessuna di queste domande, Alya, nessuna di queste domande. Ma grazie per aver provato. Troverò la risposta da me.

Una soluzione più comoda

Molte ragazze all’inizio non usano gli assorbenti interni. Per una dodicenne che è appena entrata nel mondo del ciclo ma non ancora in quello del sesso, l’idea di inserire un oggetto nella vagina non è delle più allettanti. Alcune donne preferiscono non provare mai gli assorbenti interni, soprattutto nei paesi dove sono considerati tabù (è il caso in gran parte dell’Asia e nelle società più religiose). Come molte, all’inizio ho usato gli assorbenti esterni, che nei primi anni novanta erano molto diversi dai prodotti alati e sagomati di oggi. Ricordo quando entravo goffamente a scuola, convinta che tutti potessero sentire il fruscio del similpannolino infilato sotto i miei pantaloni. A un certo punto mia sorella mi suggerì che esisteva una soluzione più comoda. Per me cominciò così la relazione, spesso lunga quanto un matrimonio, che le donne hanno con quel rotolo di cotone e rayon da infilarsi dentro e poi sfilare tirando un cordino.

L’assorbente interno, capitolo recente nella storia delle mestruazioni, ha segnato un notevole progresso dopo secoli di soluzioni fai da te: vecchi stracci, pelli di pecora, sacchetti di mussola pieni di cotone, pezzi di stoffa appuntati ai pantaloni. In molte parti del mondo, compreso il Regno Unito, dove non tutte possono permettersi i prodotti per il ciclo, queste soluzioni di ripiego sono ancora usate. I prodotti appositi sono nati poco dopo la prima guerra mondiale, quando le infermiere si accorsero che le garze di cellulosa usate per bendare i feriti assorbivano il sangue meglio del cotone. La Kotex commercializzò il primo assorbente igienico su vasta scala nel 1921. Per fissarlo bisognava usare una cintura. Dieci anni dopo Earle Haas, un medico del Colorado, inventò e brevettò il primo assorbente interno con applicatore di cartone (per chi non ha familiarità con l’oggetto in questione, l’applicatore è un tubo retrattile che permette di inserire l’assorbente nella vagina). Gli assorbenti interni “digitali” si inseriscono con un dito. A seconda di quale marca ha raggiunto per prima un certo mercato, le consumatrici tendono a preferire uno dei due modelli: negli Stati Uniti quasi tutte usano gli applicatori, in Germania è il contrario. Nel 1933 Haas ebbe la malaugurata idea di vendere per 32mila dollari il suo brevetto a Gertrude Tendrich, un’imprenditrice di Denver. Alla P&G vanno tutti pazzi per Tendrich, la prima #girlboss, che lanciò la Tampax quello stesso anno e fu la prima presidente della società. La P&G ha comprato la Tampax solo nel 1997, ma si è appropriata di questo antefatto con lo zelo dei convertiti e sfruttando la moda delle “donne fondatrici” sui social network.