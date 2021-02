Senza obblighi Molti esperti ritengono che la pandemia abbia fatto emergere la natura sfruttatrice delle catene di produzione e distribuzione nel settore dell’abbigliamento, che negli ultimi decenni ha conosciuto una trasformazione radicale. “L’industria della moda funziona, essenzialmente, come un sistema che sfrutta una forza lavoro sottopagata e senza protezione sociale nei paesi di produzione”, afferma Dominique Muller della ong Labour behind the label (Manodopera dietro l’etichetta). “Il sistema protegge le persone ai vertici, lasciando che siano i lavoratori a subire i contraccolpi”.

In paesi come India, Bangladesh e Sri Lanka, decine di migliaia di lavoratori hanno perso il loro posto di lavoro e migliaia di altri si sono ammalati, mano a mano che il covid-19 si è diffuso nelle affollate linee di produzione. Laddove le persone hanno osato denunciare condizioni insalubri o ingiuste, spesso hanno dovuto fare i conti con licenziamenti o violenze.

L’esportazione di materie prime dalla Cina ha cominciato a rallentare nel gennaio del 2020, e i successivi confinamenti al livello globale hanno imposto ai consumatori di restare a casa, costringendo i venditori al dettaglio ad abbassare le serrande, e portando alla cancellazione di ordini per miliardi di dollari. Migliaia di fabbriche hanno rischiato la rovina, e molte di loro hanno chiuso in maniera temporanea o definitiva.

In Bangladesh, perdere il 20 cento del salario per una famiglia significa rischiare la fame

“I consumatori non dovrebbero dimenticare questo periodo e quel che i marchi hanno fatto ai lavoratori”, dice Kalpona Akter, direttrice esecutiva del Bangladesh center for workers solidarity (Centro per la solidarietà dei lavoratori del Bangladesh). “Quando è arrivato il momento di aiutarci, ci hanno voltato le spalle. Il covid-19 ci ha mostrato la realtà delle false promesse di aziende, marchi, venditori al dettaglio e produttori”, continua Kalpona. “I lavoratori gli hanno consentito di fare profitti per anni e di vivere nel benessere, ma quando è cominciata la pandemia li hanno semplicemente lasciati morire di fame”.

Nel corso di un recente studio realizzato dal Worker rights consortium in cui sono stati intervistati quattrocento lavoratori del settore dell’abbigliamento in nove paesi, è emerso che anche i dipendenti che hanno conservato il posto hanno dichiarato un calo dei redditi del 21 per cento tra marzo e agosto 2020, con salari mensili scesi da 187 a 147 dollari.

La cosa non stupisce Akter: “I lavoratori non ricevono più gli straordinari e in molte fabbriche gli dicono ‘non paghiamo un salario minimo, se vuoi lavorare, lavora. Altrimenti vattene’”.

Le famiglie dei lavoratori tessili in Bangladesh oggi devono fare scelte impossibili per sopravvivere. “Quando ricevono il salario pieno, il 30 per cento del denaro va via per l’alloggio, e non per una casa da sogno, ma per una stanza di dieci metri quadri, a volte senza finestre”, spiega Kalpona. “Un salario più basso del 20 per cento impone tagli alle spese alimentari per loro e per i figli, perché continuano a dover pagare l’affitto. Invece di avere a disposizione il 70 per cento del salario, alla fine gliene rimane solo il 50 per cento, il che significa che rischiano la fame”.

I supervincitori

Nel vicino Sri Lanka, le associazioni per i diritti dei lavoratori descrivono una situazione analoga. “Quei salari sono loro principale fonte di reddito”, dice Abiramy Sivalogananthan della Asia floor wage alliance (Alleanza asiatica per il salario minimo). Spiega che molti operai impiegati nelle ampie zone di libero scambio dello Sri Lanka sono lavoratori migranti che mantengono anche le loro famiglie rimaste nei villaggi.

La maggior parte dei lavoratori tessili dello Sri Lanka ha perso anche la tredicesima mensilità di dicembre. “Quel bonus è davvero importante”, spiega Abiramy. “I lavoratori fanno progetti per quel premio già all’inizio dell’anno, per esempio per ripagare i loro debiti”.

La pandemia ha inoltre messo in difficoltà i commercianti di abbigliamento al dettaglio. In Europa e Nordamerica i principali rivenditori, tra cui il gruppo Arcadia di Philip Green, che possiede marchi come Topshop, Burton e Miss Selfridge, hanno avuto un crollo vertiginoso. Solo negli Stati Uniti hanno chiuso tra i 20mila e i 25mila negozi. Secondo un recente studio dell’azienda di consulenza McKinsey, le ditte di moda nel 2020 hanno registrato un calo dei profitti economici del 90 per cento.