L’attacco del 28 luglio è stato immortalato da un video in cui si vede un colono israeliano, Yinon Levi, già sanzionato dal presidente americano Joe Biden e successivamente rimosso dalle lista delle sanzioni da Donald Trump, mentre spara con la sua pistola contro i residenti del villaggio di Umm al Khair nello stesso momento in cui è avvenuta l’uccisione.

Awdah Hathaleen, attivista e giornalista palestinese che ha contribuito alla realizzazione del documentario No other land, premiato con l’Oscar, è stato ucciso da un colono israeliano nelle colline a sud di Hebron, suscitando un’ondata di condanne per l’impunità di questa violenza.

Alaa Hathaleen, cognato di Awdah, che era presente al momento dell’uccisione, ha detto il 29 luglio: “[Levi] ha cominciato subito a sparare a caso contro tutti. Gli abbiamo detto: ‘Ci sono molte persone qui, ci sono bambini, non sparare! Ma lui ha sparato lo stesso. Awdah non era neanche coinvolto”.

“La mattina ridevamo e scherzavamo”, ha detto il cognato Alaa Hathaleen. “Non sapevo che sarebbe stata l’ultima volta che l’avrei visto. L’ho portato qui. Il suo sangue era ovunque”.

Circa una dozzina di soldati israeliani hanno poi fatto irruzione nella tenda in cui si stavano svolgendo i riti funebri, spingendo fuori le persone e tenendo in mano una granata stordente. I soldati hanno dichiarato l’area una zona militare chiusa e hanno detto che solo i residenti del villaggio potevano essere presenti. Hanno arrestato due attivisti e lanciato granate stordenti contro i giornalisti che non se ne sono andati rapidamente.

“Venire qui, nel luogo in cui è stato ucciso e cacciare via la gente? Questa non è vita, è contro ogni legge del mondo”, ha detto Alaa Hathaleen mentre i soldati lo spingevano fuori dalla tenda. Anche se l’area è stata chiusa ai civili non residenti, gli abitanti del villaggio hanno diffuso un video di un colono che continuava a guidare una ruspa.

L’uccisione di Awdah Hathaleen ha suscitato un’ondata di solidarietà e di condanna internazionale, con il ministero degli esteri francese che ha definito la violenza dei coloni “una questione di terrorismo”.

“La Francia condanna con la massima fermezza questo omicidio e tutte le violenze deliberate perpetrate dai coloni estremisti contro la popolazione palestinese che stanno proliferando in tutta la Cisgiordania”, ha dichiarato il ministero degli esteri francese, invitando il governo israeliano a ritenere responsabile l’assassino di Hathaleen.

Hathaleen era padre di tre figli e residente a Masafer Yatta, sulle colline a sud di Hebron. Gli sforzi per impedire alle forze israeliane di distruggere le loro case sono stati il soggetto del documentario No other land che ha vinto l’Oscar.