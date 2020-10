Nel monumento che domina una collina di Asunción, una statua del mitologico capo indigeno Lambaré fa compagnia ad altri grandi leader della storia del Paraguay. Gli altri eroi epici in mostra sono di origine mista, ma l’idea di un’eredità indigena nobile è forte in Paraguay e – fatto unico nel continente americano – può essere espressa dalla maggioranza della popolazione del paese in una lingua indigena: il guaraní del Paraguay.

“Il guaraní è la nostra cultura: è lì che si trovano le nostre radici”, dice Tomasa Cabral, che lavora come venditrice in un mercato cittadino.

Altrove, in America, le lingue coloniali europee stanno spingendo all’estinzione le lingue autoctone, ma il guaraní del Paraguay – una lingua che discende da vari idiomi indigeni – rimane una delle principali lingue del 70 per cento della popolazione del paese. E a differenza di altre lingue native di ampia diffusione – come il quechua, l’aymara o le lingue maya – è perlopiù parlata da popolazioni non indigene.

Una minaccia per le altre lingue

Miguel Verón, linguista e componente dell’Accademia della lingua guaraní, sostiene che essa sia sopravvissuta, in parte, a causa della posizione geografica isolata del paese, e in parte a causa della “lealtà linguistica” della sua popolazione. “Le popolazioni indigene si sono rifiutate d’imparare lo spagnolo”, spiega. “E i governatori coloniali hanno dovuto imparare a parlare il guaraní”.

Ma nonostante rimanga sottoposto alla pressione dello spagnolo, il guaraní del Paraguay rappresenta a sua volta una minaccia che pende sulle altre lingue indigene del paese. Ciascuno dei 19 popoli sopravvissuti in Paraguay possiede la propria lingua, ma sei di questi sono considerati dall’Unesco come in grave o in serio pericolo. Una di queste lingue, il guaná, è ormai parlato solo da una manciata di persone.

Nel frattempo un censimento del 2012 ha rivelato che il 48 per cento dei 113.220 cittadini indigeni del Paraguay parlano il guaraní del Paraguay come lingua principale.