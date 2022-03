Cosa sarebbe successo se nel dicembre 2019 la Cina avesse agito con più onestà e apertura? E se nel gennaio 2020 tutto il mondo avesse risposto con la stessa decisione e rapidità di Taiwan? E se gli Stati Uniti avessero adottato misure di protezione adeguate già nel febbraio 2020, prendendo esempio dalla Corea del Sud? Analizzare queste ipotesi significa riconoscere un’amara verità: in molte fasi cruciali della pandemia, sarebbe stato possibile evitare molte sofferenze semplicemente prendendo decisioni che erano a portata di mano. Esaminando questi momenti e capendo cos’è andato storto possiamo sperare, in futuro, di evitare simili errori.

È vero, ma non significa che non possiamo imparare qualcosa chiedendoci quali altre direzioni avrebbe potuto prendere il fiume. Mentre comincia il terzo anno di pandemia, dobbiamo analizzare quei momenti in cui il fiume ha cambiato corso, e i governi di tutto il mondo hanno preso decisioni che hanno influenzato migliaia, se non milioni, di vite.

A quel punto il virus aveva potuto circolare liberamente per settimane e uscire dalla Cina. In tutto il mondo emergevano i primi focolai. La pandemia era in arrivo.

Il 31 dicembre 2019, tra voci sempre più insistenti, le autorità sanitarie di Wuhan hanno riconosciuto l’esistenza di 27 casi di una “polmonite d’origine sconosciuta” causata da un virus, precisando però di non avere “prove chiare della trasmissione diretta tra esseri umani”. Il 1 gennaio 2020 i mezzi d’informazione cinesi hanno dato la notizia di otto persone punite per aver diffuso indiscrezioni sul virus . Tra loro c’era Li Wenliang, un medico che aveva notato somiglianze tra la polmonite misteriosa e la sindrome respiratoria acuta grave (sars), e aveva invitato i colleghi a indossare equipaggiamenti protettivi (in seguito, il dottor Li è morto di covid-19). Solo il 20 gennaio 2020 le autorità cinesi hanno ammesso pubblicamente che il virus si trasmetteva da un essere umano all’altro. Tre giorni dopo hanno isolato l’intera città di Wuhan.

Secondo il South China Morning Post , quotidiano di proprietà di una grande azienda cinese, i funzionari cinesi hanno rilevato i primi casi il 17 novembre 2019. Alcuni scienziati occidentali riferiscono che i colleghi cinesi li avevano informati dell’epidemia a metà dicembre. Ma, da quel momento in poi, i medici che avevano lanciato l’allarme sono stati messi a tacere. Poi alla fine di dicembre gli ospedali di Wuhan hanno cominciato a mettere in quarantena i pazienti, mentre il personale sanitario si ammalava sempre più spesso. Era una chiara prova del fatto che il virus si trasmetteva da persona a persona, il primo passo verso una pandemia.

Le informazioni a nostra disposizione su cos’è successo nel dicembre 2019, quando il virus sars-cov-2 è stato individuato per la prima volta a Wuhan, in Cina, sono ancora limitate. I giornalisti che lavoravano per i mezzi d’informazione occidentali sono stati espulsi, mentre i cittadini e i giornalisti cinesi che avevano condiviso informazioni in quei primi giorni sono stati arrestati. Ma le prove suggeriscono che la Cina fosse a conoscenza del pericolo ben prima di comunicarlo al resto del mondo.

Tra l’inizio e la metà del dicembre 2019, la Cina avrebbe potuto comunicare all’Organizzazione mondiale della sanità di aver rilevato un’epidemia causata da un coronavirus sconosciuto, simile a quello della sars. Subito dopo avrebbe dovuto sequenziare il genoma del virus e condividere i dati, permettendo di fabbricare i test per rilevarlo. Il resto del mondo avrebbe potuto agire più prontamente: i governi avrebbero dovuto garantire la produzione immediata di test per individuare il maggior numero possibile di casi. Le autorità sanitarie avrebbero potuto isolare i contagiati, tracciando i contatti e avviando le quarantene. Le limitazioni dei viaggi e il tracciamento dei contagi avrebbero potuto impedire la diffusione del virus fuori della Cina.

Il 30 dicembre 2019 ProMED , un servizio che traccia le malattie infettive a livello mondiale, ha registrato a Wuhan casi di “polmonite d’origine sconosciuta”. Il giorno successivo Helen Branswell , una giornalista esperta di malattie infettive, ha lanciato l’allarme su Twitter scrivendo che la malattia ricordava la sars. Lo stesso giorno il centro per il controllo delle malattie di Taiwan, grazie ai contatti stretti nella Cina continentale, ha inviato un’email all’Oms in cui esprimeva preoccupazione per la presenza di pazienti in isolamento a Wuhan, un chiaro segnale di un’epidemia in corso, con contagi diretti tra esseri umani.

In che modo i governi del mondo avrebbero potuto squarciare la cortina fumogena cinese? Facendo come Taiwan

I dubbi sulla trasmissione diretta del virus tra esseri umani avrebbero dovuto cadere già a metà gennaio, quando si è saputo di una donna in Thailandia e di un uomo in Giappone risultati positivi. Nessuno dei due era mai stato al mercato di Wuhan, che secondo le autorità cinesi era l’origine dell’epidemia. Intanto le autorità cinesi avevano tenuto fermo a 44 il conteggio dei nuovi casi (in un secondo momento abbiamo saputo che gli operatori sanitari non erano autorizzati a riportare casi non collegati al mercato di Wuhan). L’Oms ha continuato a dare retta alla Cina, secondo cui ancora non c’erano prove che il contagio potesse avvenire tra esseri umani.

In che modo i governi del mondo avrebbero potuto squarciare la cortina fumogena cinese? Facendo come Taiwan. Il 31 dicembre 2019, lo stesso giorno in cui hanno inviato l’email all’Oms, le autorità taiwanesi hanno cominciato a controllare tutti gli aerei in arrivo da Wuhan per verificare la presenza di passeggeri con sintomi come la febbre.

“Non siamo riusciti a ottenere risposte soddisfacenti dall’Oms né dalle autorità sanitarie cinesi, quindi ci siamo insospettiti e abbiamo preso delle misure autonomamente”, ha dichiarato a Time il ministro degli esteri taiwanese Joseph Wu.

Le mascherine sono state razionate in modo che ce ne fossero abbastanza per tutti, e sono state distribuite nelle scuole. I soldati sono stati mandati a lavorare nelle fabbriche di mascherine per aumentare la produzione. Il governo ha rapidamente stanziato fondi per le aziende che stavano perdendo clienti e guadagni. Per gran parte del 2020 i casi di covid-19 a Taiwan sono stati pochissimi. Per 253 giorni consecutivi non sono stati registrati nuovi contagi locali, e questo nonostante i numerosi collegamenti con la Cina (Wuhan compresa) prima del gennaio 2020. Grazie ai test e al tracciamento dei contatti, le autorità taiwanesi hanno neutralizzato due grandi focolai – uno nel marzo 2020 e un altro nell’estate 2021, causato dalla variante alfa, più contagiosa – riportando a zero il numero di contagi. Tutto questo dimostra che una risposta tempestiva ed efficace era possibile.

A Taiwan sono stati registrati 853 decessi per covid-19. Se gli Stati Uniti fossero riusciti a mantenere un tasso di mortalità paragonabile, i morti sarebbero stati dodicimila, invece di quasi un milione. Inoltre il caso taiwanese mostra che all’inizio del gennaio 2020 avevamo già informazioni sufficienti per non sottovalutare il virus, e per spegnere possibili focolai.