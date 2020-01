La tua musica

Cass Elliot prese il soprannome di Mama quando nel 1965 si unì a Michelle Phillips, Denny Doherty e John Phillips per dare vita a The Mamas and the Papas, quartetto folk rock che in cinque anni tirò fuori un po’ di belle hit (molto popolare dalle nostre parti fu California dreamin’, soprattutto grazie alla cover in italiano dei Dik Dik). Nel 1968 cominciò una carriera solista, che partì con una dieta che le fece perdere più di quaranta chili e una lunga serie di serate al Caesars Palace di Las Vegas. Poi nel 1969 diede alle stampe la #canzonedelgiorno, pezzo motivazionale con megaproduzione orchestrale che resta il suo singolo più famoso. Spunta spesso nelle colonne sonore, io ce l’ho in testa perché ieri sera era in un episodio di Sex education, serie che è una vera miniera di canzoni.