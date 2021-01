Scegliere una canzone diversa tutti i giorni è divertente, ma la mattina, mentre ci penso, ho un piccolo ostacolo: ho appena ascoltato o sto ascoltando un’altro pezzo, la #canzonedelgiorno di oggi, che è la sigla del giornale radio, sempre la stessa. Difficile non avercela in mente. È dei Weather Report, e al basso non c’è Jaco Pastorius ma Alphonso Johnson, che per me è soprattutto il bassista di Bella ’mbriana di Pino Daniele. Grazie di cuore alla mia radio, la migliore che ci sia.