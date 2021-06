Gli Housemartins si sciolgono nel 1988. E prontamente due di loro, Paul Heaton e Dave Hemingway, formano un’altra band, stavolta con anche una voce femminile. Sono i Beautiful South, che rimangono attivi fino al 2007 con una stabile popolarità tra gli amanti del pop rock britannico dalla musica morbida e i testi sempre divertenti. Il loro primo album, Welcome to the Beautiful South, esce nel 1989. Comincia con la #canzonedelgiorno, autoritratto di un autore di canzoni che inanella storie d’amore solo per trovare l’ispirazione. Impossibile non volere bene a un pezzo con versi come “ti amo finché non mi finisce l’inchiostro della penna”.