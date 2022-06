Altre foto hanno avuto effetti ancora più forti. Quella della bara aperta ai funerali di Emmett Till, un bambino nero di 14 anni rapito, torturato e ucciso nel 1955 in Mississippi, scandalizzò il paese e rafforzò il movimento per i diritti civili.

L’8 giugno ha compiuto cinquant’anni una delle foto più note mai scattate, quella in cui Kim Phúc, una bambina vietnamita di nove anni, corre nuda verso l’obiettivo di Nick Ut, un fotografo dell’Associated Press, dopo essere stata colpita dal napalm sganciato dai bombardieri statunitensi. La foto di Nick Ut (la cui storia è stata raccontata dallo stesso fotografo in un articolo uscito sul Washington Post) contribuì a ridurre ulteriormente il sostegno dell’opinione pubblica americana alla guerra in Vietnam.

In questi giorni negli Stati Uniti si è parlato molto di queste e di altre fotografie, e si è riaperto un vecchio dibattito sulla possibilità di usare alcune immagini forti, eventualmente anche violente, per mobilitare l’opinione pubblica su alcune questioni e convincere i politici a prendere provvedimenti. Dopo la strage in una scuola elementare di Uvalde, in Texas, in cui il 24 maggio sono morti 19 bambini, alcuni commentatori hanno sostenuto che i mezzi d’informazione dovrebbero cominciare a mostrare le immagini dei bambini uccisi, in modo che i possessori di armi e i politici repubblicani capiscano le vere conseguenze della diffusione incontrollata delle armi.

Edward Wasserman, docente di giornalismo all’università di Berkeley, ha criticato la discrezione dei giornalisti non solo sulle vittime ma anche sugli assassini: “In entrambi i casi la moderazione rischia di peggiorare le cose. L’anonimizzazione degli assassini, che non sembra aver scoraggiato altri stragisti, porta le persone a concludere che le stragi siano simili ai disastri naturali, cioè eventi inevitabili e imprevedibili che gli esseri umani non possono comprendere né prevenire. Decidendo di non pubblicare le foto del massacro, l’evento viene rappresentato attraverso le immagini dolci e cupe di dolore, di santuari improvvisati costruiti con giocattoli e di genitori che tengono candele e piangono sulle foto dei loro figli, ancora vivi e sorridenti. I mezzi d’informazione parlano di dignità e consolazione. Una comunità è in lutto. I giornalisti ne sono testimoni. Le cose andranno di nuovo bene”.

John Temple, che ai tempi del massacro alla Columbine di Littleton in Colorado, era direttore del Rocky Mountain News, non è d’accordo. Per prima cosa, spiega, esiste un problema concreto di accesso alla scena del crimine. “Per catturare il tipo di immagini che alcuni vorrebbero vedere pubblicate, i fotoreporter dovrebbero avere il permesso di accedere al luogo della strage – un fatto impensabile per molte ragioni, secondo la mia esperienza – oppure arrivare sulla scena di una sparatoria prima della polizia. Questo succede raramente”.