La grande sfida della visibilità

Di tutto ciò ho provato allora a dar conto con un articolo intitolato “ Paradosso della visibilità. Come i media premiano chi deplorano ”. L’ho pubblicato il 31 luglio 2016, poco dopo il referendum per la Brexit (23 giugno) e dopo l’annuncio della rinuncia di Le Monde a pubblicare immagini di terroristi per evitare “glorificazioni postume” (27 luglio).

In teoria, basterebbe distinguere tra notizie che vanno date a ogni costo e notizie che potrebbero essere taciute, o coperte in modo ridotto e soprattutto meno emotivo o voyeuristico, senza rilevante perdita d’informazione per il pubblico. Sembra una ricetta semplice, ma non è per niente facile da applicare.

Ma c’è una conseguenza inattesa e contraria: in un tempo in cui l’essere visibili appare in sé desiderabile, la visibilità offerta dai mezzi di informazione è comunque preziosa e premiante, indipendentemente dai motivi per cui viene ottenuta, e dai giudizi che la accompagnano.

Questo fatto ha diverse conseguenze: per esempio, fette più ampie di consumatori, di spettatori, di cittadini, di elettorato sono contendibili, e la competizione per accaparrarsele diventa spregiudicata e feroce. E come si compete? In primo luogo, a colpi di visibilità. Cercando sia di procurarsene, sia di oscurare gli avversari togliendo loro occasioni per rendersi visibili.

Primo punto. Negli ultimi anni tutte le scelte dei cittadini, comprese le scelte elettorali, sono diventate fluide. Vuol dire che ampie percentuali di consumatori possono cambiare scelte d’acquisto in un battibaleno, che ampie percentuali di spettatori modificano radicalmente le proprie preferenze rispetto al passato, che l’opinione pubblica è ondivaga e suggestionabile, che ampie percentuali di elettori sono disposte a non votare di nuovo il partito che hanno votato in precedenza.

In sostanza, la preziosa visibilità garantisce di essere “top of mind”. È una definizione che si usa per la prima marca che viene in mente ai consumatori quando pensano a una determinata categoria merceologica (automobili, computer, bevande gassate… qual è la prima marca che vi viene in mente? Eccola, quella è il vostro “top of mind”). Per le marche, esserlo costituisce una barriera all’ingresso per i concorrenti, e un’automatica attribuzione di qualità e prestigio.

Bene: proprio allo stesso modo, anche nel mercato disintermediato e volatile delle opinioni e dalla politica l’essere “top of mind” danneggia e indebolisce gli avversari, e conferisce credito e prestigio.

Terzo punto. Popolarità. È ovviamente più “popolare” chi maggiormente gode del favore del “popolo”. Ma se la popolarità è una combinazione di notorietà e gradimento, risulta evidente che non ci può essere popolarità senza notorietà, e non ci può essere notorietà senza visibilità. E rieccoci al nostro tema centrale.

Suggerimenti provvisori, in attesa di soluzioni (che però non riesco a immaginare. Ma magari qualcuno di più sveglio di me ci riesce): essere consapevoli del fenomeno in sé. Essere consapevoli del fatto che, nella guerra per la visibilità, le munizioni vengono prodotte dal sistema mediatico non sempre in modo volontario, e che il premio di chi vince è l’attenzione di tutti noi. Essere consapevoli del fatto che l’equivalenza visibile = importante = migliore è falsa come i soldi del Monopoli. E che, purtroppo, tutto questo non è un gioco.