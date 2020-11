Mentre osservate l’amministrazione Trump avviarsi verso un finale sgradevole, ricordatevi di come tutto è cominciato. Trump è entrato in politica cavalcando le teorie complottiste secondo cui Barack Obama non sarebbe nato negli Stati Uniti, teorie sostenute da un movimento che è stato clamorosamente sottovalutato. Oltre alle connotazioni razziste dell’intera vicenda, ricordatevi delle implicazioni di quella tesi assurda. Chi credeva che Barack Obama non fosse nato negli Stati Uniti – parliamo di un terzo degli statunitensi, tra cui il 72 per cento degli elettori repubblicani – lo considerava inevitabilmente un presidente illegittimo. In altre parole, queste persone ritenevano che tutti – l’intero sistema politico, giudiziario e mediatico degli Stati Uniti, compresa la Casa Bianca, il congresso, i tribunali federali e l’Fbi – fossero complici di un piano colossale per spingere l’opinione pubblica ad accettare un impostore come presidente. Un terzo della popolazione aveva così poca fiducia nella democrazia da essere disposto a credere che la presidenza Obama fosse una frode.

Quella fetta della popolazione è diventata la base elettorale di Donald Trump. Per quattro anni queste persone hanno continuato ad applaudirlo a prescindere dal suo comportamento, non tanto perché credessero in tutto ciò che diceva ma perché non credevano in niente. Se tutto è un imbroglio, allora non importa che il presidente sia un bugiardo. Se tutti i politici sono corrotti, perché storcere il naso se anche il presidente è corrotto? Se tutti, da sempre, hanno infranto ogni regola, perché mai non dovrebbe farlo anche il presidente?

Per questo non sorprende che gli elettori non abbiano fatto una piega quando Trump ha ignorato i mandati di comparizione emessi dal congresso; o quando ha usato il dipartimento di giustizia per mettere in pratica le sue vendette personali; o quando ha ignorato le raccomandazioni etiche e le regole sull’accesso alle informazioni riservate; o quando ha licenziato i funzionari del governo incaricati di vigilare sul rispetto delle regole. Non c’è da stupirsi se il popolo di Trump ha continuato a celebrarlo quando lui accusava la Cia e il dipartimento di stato di far parte dello “stato profondo”, o quando ha detto, con il sorriso stampato in faccia, che i giornalisti “nemici del popolo”.

Tutto questo non è stato creato da Trump. Molti statunitensi avevano perso la fiducia nelle istituzioni ben prima che lui entrasse in politica. Un recente sondaggio indica che metà dell’opinione pubblica non è soddisfatta del sistema politico, mentre un quinto vorrebbe vivere in uno stato governato dai militari. Trump ha sfruttato questo deficit democratico per vincere le elezioni, poi lo ha ampliato costantemente nel corso del suo mandato. Ora la sua strategia politica, finanziaria e perfino emotiva lo obbliga a danneggiare ulteriormente il legame tra gli statunitense e la democrazia.

Serie di trappole

Trump ha lanciato la sua offensiva poco dopo le elezioni del 3 novembre. Parliamoci chiaro: si tratta di una strategia, non di una reazione causale agli eventi. Trump non è capace di governare, ma da tempo, con l’istinto tipico dei truffatori, ha capito come far crescere la sfiducia e come usare questa sfiducia a proprio vantaggio. La giornalista Lesley Stahl ha raccontato che una volta Trump le confessato il motivo per cui attacca i mezzi d’informazione: “Per screditarvi tutti e sminuirvi, così quando scrivete cose negative sul mio conto nessuno vi crede”. Il presidente ha screditato e sminuito anche funzionari pubblici come Fiona Hill e Alexander Vindman, membri del consiglio di sicurezza nazionale. Anche in quel caso, sapeva che se quelle persone avessero parlato onestamente del suo comportamento nessuno gli avrebbe creduto.

Ora, dopo mesi trascorsi a insinuare che le regole erano truccate per penalizzarlo, Trump ha teso una serie di trappole destinate a screditare e sminuire anche il sistema elettorale, in modo che alcuni americani perdano la fiducia nel suo funzionamento. Non sono la prima a dirlo, ma vale la pena di ripeterlo: il fatto che la Pennsylvania, il Wisconsin e il Michigan non abbiano terminato lo spoglio dei voti la sera del 3 novembre non è un caso. In tutti questi stati i leader repubblicani hanno impedito ai consigli elettorali di processare i voti postali prima del 3 novembre. Nel pieno di una pandemia che i democratici prendono più sul serio rispetto ai repubblicani, era inevitabile che emergesse un grande divario tra i voti espressi di persona e quelli inviati per posta, soprattutto dopo che Trump ha avvertito i suoi sostenitori che il voto postale era truccato.

Trump sapeva che Biden avrebbe recuperato terreno. È precisamente per questo motivo che alle 2.20 della notte del 3 novembre, e prima che il risultato fosse minimamente chiaro, ha dichiarato che le elezioni erano state “una truffa ai danni del popolo americano. Non vogliamo che gli altri trovino schede elettorali alle quattro del mattino aggiungendole al conteggio”. È per questo che i repubblicani hanno già presentato una serie di ricorsi, cercando di dare l’impressione che ci siano state irregolarità. Un’accusa di brogli in Montana è già stata smentita e archiviata per mancanza di prove.

Trevor Potter, presidente del Campaign legal center e consulente del politico repubblicano John McCain nelle campagne presidenziali del 2000 e del 2008, mi ha confidato che una denuncia presentata in Pennsylvania è “ridicola” e che tutte le altre sono “deboli” e puntano esclusivamente a rallentare lo spoglio dei voti o a eliminare schede elettorali in qualsiasi modo.