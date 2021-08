I più accesi dibattiti sull’immigrazione tendono a girare intorno al concetto di infelicità. Uno schieramento vorrebbe allentare le restrizioni per i migranti, di solito a causa delle condizioni di povertà in cui versano nei loro paesi di origine e delle sofferenze patite durante la migrazione. Il fronte opposto sostiene invece che i migranti provochino infelicità agli abitanti dei paesi dove arrivano perché riducono i posti di lavoro, cambiano la cultura o fanno aumentare il crimine.

Ma cosa accadrebbe se ribaltassimo la prospettiva e osservassimo l’immigrazione attraverso le lenti della felicità? “Qui centinaia di migliaia di persone hanno trovato la felicità che avevano cercato invano nelle terre europee”, scrisse negli anni ottanta dell’ottocento C. F. Carlsson, svedese emigrato in Nebraska, in una lettera indirizzata ai suoi parenti rimasti in patria. “La maggior parte di loro è arrivata qui senza mezzi, e molti avevano debiti. Ma grazie alla buona volontà e a una grande perseveranza, nel giro di pochi anni sono riusciti a ottenere prosperità e spesso addirittura ricchezza”.

Non esiste un modo per verificare queste affermazioni, anche perché 140 anni fa non esistevano i sondaggi sulla felicità. Oggi, però, abbiamo gli strumenti per stabilire se gli immigrati siano più felici di quanto non fossero nei loro paesi d’origine. Possiamo inoltre analizzare l’effetto della loro presenza sulla felicità degli abitanti dei paesi dove arrivano. Facendoci queste domande possiamo trarre insegnamenti positivi su come affrontare la vita – sia per chi decide di emigrare sia per chi preferisce restare dove sta.

La ricerca

Nel 2018 alcuni ricercatori di Gallup e dell’università Erasmus di Rotterdam hanno valutato il grado di felicità dei migranti a livello mondiale, usando i dati del Gallup world poll relativi a 36mila immigrati di prima generazione in 150 paesi e territori. Si tratta dello studio più ampio mai condotto sul tema. Nella maggior parte dei casi i ricercatori hanno verificato che emigrare aveva migliorato il tenore di vita. Tra le persone che lo avevano fatto si è registrato un aumento della felicità in media del 9 per cento.

Il grado di miglioramento delle condizioni sembra variare in base all’origine e alla destinazione. Gli immigrati che hanno lasciato l’Europa occidentale per trasferirsi in quella orientale, per esempio, non hanno percepito un miglioramento nella vita, e lo stesso vale per le persone che si sono spostate tra Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Al contrario, tra quelli che hanno lasciato l’Africa subsahariana diretti in Europa occidentale la felicità è aumentata in media del 29 per cento.

Questo miglioramento si registra anche tra i migranti più anziani, che in generale si trovano svantaggiati quando devono adattarsi a una nuova cultura e a una nuova lingua. Nel 2019 i ricercatori hanno studiato più di settemila immigrati con più di sessant’anni negli Stati Uniti, rilevando che anche loro erano concretamente più felici dopo la migrazione. Gli stessi ricercatori hanno scoperto che gli immigrati anziani erano generalmente più felici degli statunitensi anziani, soprattutto nel caso degli ispanici.