Per diversi anni il numero degli statunitensi che si sono trasferiti è diminuito. Ma dal momento che il lavoro a distanza ha smesso di essere una necessità legata ai primi giorni della pandemia ed è diventato un vantaggio imprevisto per i lavoratori, questa tendenza potrebbe invertirsi. Secondo il Pew research center, durante la pandemia il 22 per cento degli americani ha traslocato o conosce qualcuno che l’ha fatto. In base a un altro sondaggio, un clamoroso 56 per cento ha in programma di farlo nel 2021.

Le ragioni per traslocare sono moltissime, come la distanza dalla famiglia (per ridurla… o aumentarla!) oppure i costi troppo alti e il traffico esasperante delle grandi città. E poi c’è il clima. Mentre scrivo, fuori della finestra osservo una grigia mattina autunnale a Boston, e conosco benissimo l’oscurità che mi attende. Chi vive nell’emisfero settentrionale deve affrontare un inverno lungo, freddo e buio, e potrebbe pensare che questa sia l’occasione giusta per cercare un luogo più soleggiato dove vivere. Alcune città in rapida crescita, per esempio in South Carolina e in Texas, vogliono farvi credere che in questo modo sarete più felici.

Di per sé non sarebbe una ragione così bizzarra per spostarsi. Anche prima della pandemia, l’11 per cento degli americani diceva di essersi trasferito almeno una volta nella vita in cerca di un clima migliore. E molti studi dimostrano che il sole e il caldo possono effettivamente migliorare l’umore. Ma a conti fatti, spostarvi perché amate il sole probabilmente non vale il denaro e il tempo che spenderete, senza contare i disagi al livello personale. Esistono strategie migliori per essere più felici, anche se vivete in una località buia e cupa.

Clima e umore

È innegabile che luce solare e felicità siano legate. Già da tempo i ricercatori hanno individuato quello che chiamano “inasprimento stagionale dei sintomi psichiatrici”: quando il clima si fa più freddo e grigio, l’umore peggiora e l’ansia aumenta. In un esperimento del 1983, a un campione di persone fu chiesto di valutare il proprio umore e la propria felicità in condizioni meteorologiche diverse. Entrambi risultarono migliori nei giorni soleggiati rispetto a quelli piovosi.

Quando John Denver canta “Sunshine on my shoulders makes me happy” (il sole sulle spalle mi rende felice), ha letteralmente ragione. Ogni volta che il Sole entra in contatto con la nostra pelle contribuisce all’aumento dei nostri livelli di serotonina, un neurotrasmettitore che migliora l’umore. Alcune persone sviluppano il cosiddetto Disturbo affettivo stagionale (Sad), una forte reazione negativa alla mancanza di luce solare che colpisce fino al 9,7 per cento della popolazione, soprattutto alle latitudini più alte e durante i mesi invernali.