“Non ci crederesti mai. È come un incubo meraviglioso”. È così che Bill Gorton, il veterano bevitore di Fiesta (Il sole sorgerà ancora), il romanzo del 1926 di Ernest Hemingway, descrive la corsa dei tori a Pamplona, in Spagna. Ogni anno, alle 8 del mattino del 7 luglio, sei tori adulti (accompagnati da sei buoi) inseguono alcuni giovani del posto chiamati mozos (e un numero non trascurabile di turisti stranieri, attirati dal modo in cui Hemingway ha raccontato quella festa) per le strade della città fino all’arena, dove gli animali sono destinati alle corride più tardi nel corso della giornata.

Se questo antico rito vi sembra pericoloso, è perché lo è: dal 2005, almeno 78 persone sono state incornate, alcune in modo mortale. In gran parte erano turisti stranieri, che spesso avevano festeggiato tutta la notte prima di correre con gli occhi spenti lungo le sconosciute strade di ciottoli, di fronte ad animali veloci, aggressivi e che pesano più di mille chili. E il punto della faccenda è proprio il pericolo. A sentire Hemingway – e a vedere le strade riempirsi di circa un milione di turisti ogni anno – poche cose sono più emozionanti che cercare di correre più veloce dei tori, rischiando la propria vita.

Può darsi che la corsa dei tori vi sembri ridicola. Ma questa tradizione offre a ciascuno di noi una lezione su come esporsi a un po’ di pericolo. Quello vero, non quello finto come le montagne russe e le case delle streghe. Se avete bisogno di sentirvi più vivi, di aumentare il vostro coraggio o di vedere di che pasta siete, fare qualcosa che vi faccia uscire dalla vostra zona di sicurezza potrebbe essere la soluzione. Forse questo shock sistemico non comporta un pericolo come la corsa con i tori; forse può bastare imparare a guidare una Vespa, dire “ti amo” o tenere un discorso in pubblico. In ogni caso un po’ di paura e di pericolo, vissuti di proposito, possono creare un po’ di magia.

Uno stato di flusso

L’assunzione di rischi in sé può essere una nobile causa. Nel 2012, per esempio, alcuni studiosi che hanno intervistato i praticanti di sport pericolosi, come deltaplano e kayak d’acqua bianca, hanno scoperto che le loro motivazioni includono l’eccitazione, il raggiungimento di obiettivi, il rafforzamento delle amicizie, la messa alla prova delle capacità personali, e il superamento della paura. Alcuni atleti di sport estremi descrivono l’esperienza come sacra, o indescrivibile con le parole. Può darsi addirittura che riescano a entrare in uno “stato di flusso” una condizione nella quale, senza sforzo, ci si sente completamente immersi e totalmente in controllo della situazione.

Ma talvolta l’assunzione di rischi può essere un segnale di difficoltà. Le persone che, per esempio, trovano poco stimolanti le attività normali possono cercare fonti di sensazioni più forti in passatempi pericolosi, anche a rischio di autolesionismo. Queste sono conosciute come “persone alla ricerca di sensazioni forti” e tendono ad avere una bassa reattività dell’amigdala, il che significa che la loro risposta al conflitto o alla fuga è attenuata. Presentano anche risposte attenuate allo stress e allo spavento, e sottovalutano la probabilità di esiti negativi. Le persone con una bassa attività dell’amigdala sono più propense di altre a lanciarsi dall’aereo o a stuzzicare animali pericolosi, e anche a fare uso di sostanze pericolose, bevendo per esempio alcolici fino allo stordimento.