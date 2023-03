Come stanno andando i vostri propositi per il nuovo anno? Si tratta forse di un argomento dolente. Di solito i propositi falliscono, a volte anche nei primi mesi dell’anno (uno studio ha rilevato che la metà naufraga dopo tre mesi), quindi è probabile che anche i vostri siano falliti. In tal caso, non sentitevi in colpa! È chiaro che siete in buona compagnia.

Se i vostri propositi sono diventati una statistica, vi suggerisco un nuovo approccio per il resto dell’anno: create una lista di antipropositi. Si tratta di cose che volete evitare di fare quest’anno, come per esempio passare del tempo con determinate persone che non fanno emergere il meglio di voi, oppure andare in posti che non vi piacciono. Potrebbe sembrare un po’ troppo, come dire, negativo, ma in realtà si tratta di un approccio al miglioramento della vita basato su un antico concetto filosofico noto come via negativa.

Questa via negativa è stata resa popolare da due antichi trattati cristiani scritti presumibilmente da Dionigi l’Areopagita, un teologo del quinto o sesto secolo. Dionigi scrisse che dio non poteva essere descritto con nessuna idea o nome terreno, e che poteva essere conosciuto solo contemplando ciò che egli non è. Questo paradosso compare anche nelle opere di Tommaso d’Aquino, che nella sua Summa theologiae del tredicesimo secolo sostiene che chi pensa di capire dio, in realtà non lo capisce.

Una versione laica

È una cosa che crea una qualche confusione, lo so. Ma seguite il mio ragionamento. La via negativa, in sostanza, consiste nel riconoscere che quando non si sa quale sia la cosa giusta da fare, ci si può concentrare su quella che sappiamo di voler evitare. Se vi sentite bloccati, per esempio nel lavoro o in una relazione, ma non sapete esattamente come migliorare le cose, la via negativa potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno.

Le persone usano abitualmente una versione laica della via negativa senza rendersene conto. Per esempio, dopo un fine settimana al mare con la famiglia, è probabile che ci trovi a elencare gli aspetti spiacevoli più di quelli piacevoli, anche se nel complesso il viaggio è andato bene.