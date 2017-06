Nel film di Oliver Stone il vero Putin è assente

È estremamente discutibile, ma è comunque una scelta consapevole. Per realizzare il suo The Putin interviews, interminabile film in quattro parti di un’ora ciascuna, Oliver Stone ha scelto di lasciare la parola al presidente russo e di non contraddirlo mai.

È una scelta compiacente, per non dire inquietante, ma lasciamo da parte questo film bizzarro e chiediamoci piuttosto chi è davvero il suo protagonista.

Vladimir Putin è un uomo che nella sua adolescenza sovietica sognava di far parte del Kgb ed è riuscito a realizzare il suo sogno. Era un conformista, un servitore zelante dello stato russo e della sua forza, un uomo che il crollo dell’Urss ha portato a diventare sindaco di San Pietroburgo, dove si è occupato (senza lasciare il Kgb) di investimenti stranieri, dunque di affari e di denaro.

Un ingranaggio potente

A San Pietroburgo Putin ha dimostrato di essere molto ferrato in materia, tanto da essere presto chiamato al Cremlino al fianco di Boris Eltsin ai tempi in cui il potere politico trasformava, sotto commissione, la proprietà collettiva in proprietà privata. Discreto ed efficace, Putin è diventato il prediletto dei potenti oligarchi dell’entourage presidenziale. Sono loro ad aver determinato il suo destino quando è stato necessario mettere da parte Eltsin, ormai troppo impopolare e alcolizzato. Putin è stato inizialmente un ingranaggio dell’era di Eltsin, ma una volta arrivato al potere si è fatto subito amare promettendo di non cedere più un solo millimetro del territorio russo, di far restituire il bottino ai ladri e di aumentare stipendi e pensioni.