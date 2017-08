La minaccia nucleare di Pyongyang riguarda il futuro di tutti

Il regime non intende fare alcun passo indietro perché è convinto che soltanto una forza di dissuasione credibile gli può garantire la sopravvivenza contro qualsiasi tentazione esterna di destabilizzarlo o rovesciarlo. Avatar grottesco e dinastico del comunismo, il regime vuole sopravvivere a se stesso, e il problema è che davanti a questa determinazione il resto del mondo è sostanzialmente impotente.

Lo sfoggio di potenza della Corea del Nord è particolarmente provocatorio perché i missili hanno sorvolato il Giappone e seguono a stretto giro le sanzioni internazionali adottate all’unanimità dal Consiglio di sicurezza all’inizio del mese. L’esercitazione aveva un obiettivo ben preciso: far capire al mondo che Pyongyang non cederà alle pressioni internazionali e porterà avanti a ogni costo lo sviluppo dei suoi missili balistici e delle sue capacità nucleari.

La Corea del Nord non vuole incenerire nessuno. Né i sudcoreani né gli americani e nemmeno gli abitanti di qualsiasi altro paese, perché sa che in questo modo non otterrebbe nulla e che il suo regime non sopravviverebbe. Eppure il nuovo lancio di missili effettuato nella notte del 28 agosto pone problemi seri al resto del mondo.

Pechino potrebbe strangolare l’economia nordcoreana, ma non vuole vedere una Corea unificata

In teoria gli Stati Uniti avrebbero tutti i mezzi per distruggere le postazioni nucleari di quella che è senza alcun dubbio la peggiore delle dittature esistenti, ma la risposta nordcoreana, anche se convenzionale, infliggerebbe immediatamente enormi perdite umane alla Corea del Sud e distruggerebbe industrie il cui contributo all’economia mondiale è fondamentale. Un attacco sarebbe estremamente rischioso, ed è per questo che i collaboratori di Trump l’hanno convinto ad abbandonare l’idea.

Resterebbe la Cina. Unico alleato di Pyongyang, Pechino potrebbe strangolare l’economia nordcoreana, ma al di là delle sanzioni, inevitabilmente limitate, non si decide a farlo perché non vuole vedere una Corea unificata che farebbe presto concorrenza ai cinesi e porterebbe i soldati statunitensi alle sue frontiere. Se i nordcoreani se ne fregano dell’irritazione cinese è perché sanno benissimo che Pechino non ha alcun interesse a indebolirli, ed è così che il problema Pyongyang diventa irrisolvibile.