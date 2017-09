Nessuno in Medio Oriente vuole uno stato curdo

Il 25 settembre i curdi iracheni, 5,5 milioni di persone, si sarebbero dovuti pronunciare sulla loro indipendenza attraverso un referendum. Il loro parlamento l’ha confermato il 15 settembre, ma il 18 settembre la corte suprema federale irachena ha ordinato la sospensione del referendum per esaminarne la costituzionalità.

Il Medio Oriente e il resto del mondo sono assolutamente contrari a questo voto. L’Iran, la Siria e soprattutto la Turchia, ma naturalmente anche l’Iraq, moltiplicano gli avvertimenti, perché ognuno di questi paesi, in cui vivono nutrite minoranze curde, non vuole perdere una parte del suo territorio attraverso secessioni che potrebbero trasformarsi in una valanga.

Se il Kurdistan iracheno, diventato sempre più indipendente dopo la prima guerra in Iraq del 1991, proclamasse la sua indipendenza, alimenterebbe le ambizioni dei curdi siriani, su cui Damasco non ha più alcun controllo. Se i curdi siriani optassero a loro volta per l’indipendenza creando un loro stato lungo la frontiera turca, i curdi turchi riprenderebbero a sognare la secessione e i curdi iraniani non resterebbero a lungo a guardare davanti a questa rinascita nazionale a cui tutti i curdi aspirano da molto tempo.