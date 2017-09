Emmanuel Macron prova a placare le minacce di Donald Trump

Mai, su nessun punto, Emmanuel Macron ha attaccato direttamente Trump, ma tutto il suo discorso ha sancito la sua volontà di allontanarsi dal presidente americano. Laddove Trump vuole distruggere la Corea del Nord, Macron vuole riportarla “con fermezza” al tavolo dei negoziati. Laddove la Casa Bianca lascia intendere che vorrebbe rinegoziare l’accordo di Parigi sul riscaldamento globale, Macron risponde che non se ne parla e che l’unica cosa di cui si può discutere è l’aggiunta di nuove misure a un testo che non sarà rivisto.

Emmanuel Macron non si presenta come l’antiTrump, ma come alternativa a un uomo il cui dilettantismo e la cui imprevedibilità preoccupano il mondo. Lo fa con il peso che gli conferiscono la sua volontà di trasformare l’Unione europea in un attore di primo piano sulla scena internazionale e con il credito derivato dalla tradizione universalista della Francia che ha esaltato con accenti messianici e dall’improvviso vuoto creato a Washington dall’elezione di un presidente così improbabile.

Davanti agli Stati Uniti la Francia è solo la Francia, ma la sua storia, i valori democratici con cui la identifica il resto del mondo, la forza del suo esercito e la sfida ambiziosa che ha lanciato all’Europa le hanno donato il 19 settembre un peso particolare, quello della speranza in un’alternativa a Trump.

