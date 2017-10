La misteriosa conversione europeista di Marina Le Pen

Non c’è motivo di vergognarsi se si sbaglia e poi si cambia opinione. Marine Le Pen ha dichiarato, l’11 ottobre su Valeurs Actuelles, che “si può migliorare la vita quotidiana dei francesi senza abbandonare l’Europa e l’euro”, compiendo un ulteriore passo verso la rottura con le sue convinzioni del passato e abbandonando l’uscita dall’Unione come priorità essenziale per la Francia. In questo momento sarebbe stupido accusarla di voltafaccia.

Le Pen ha capito cose che non aveva compreso in passato, ed è una buona notizia. Meglio tardi che mai. Tuttavia sarebbe molto meglio se la leader del Front national spiegasse ai suoi elettori, a tutti i francesi, ai sostenitori della Brexit che aveva fomentato nel Regno Unito e a tutti gli europei eurofobi di cui si è fatta portavoce, perché e come ritiene di essersi sbagliata, e soprattutto perché oggi dice il contrario di quanto sosteneva ieri.

Una scelta da su cui interrogarsi

Non sono lontani i tempi in cui Le Pen attaccava gli “europeisti”, per usare un termine che amava tanto, accusandoli di tradire la nazione, spiegando che non c’era rimedio al funzionamento e alle politiche devastanti dell’Unione europea e che l’unica soluzione era quella di abbandonare il club al più presto tornando alla sovranità nazionale e alle frontiere del passato.

Sono tesi che Le Pen ha ribadito fino alla primavera scorsa, durante la campagna presidenziale. Ora sembra aver cambiato idea. Philippot è stato allontanato, l’uscita dall’Unione non è più importante. Ma perché questa svolta?

Le Pen dovrebbe dirlo, per condividere con la Francia e tutta l’Europa, gli elettori francesi e tutti gli europei, i motivi per cui non vede più nell’Unione un male assoluto, visto che non possiamo credere che abbia deciso di cambiare rotta solo perché gli elettori non la seguono più.