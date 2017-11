Il viaggio in Asia cade a proposito per Trump

Oggi Donald Trump lascerà gli Stati Uniti addirittura per dodici giorni, visitando il Giappone, la Corea del Sud, la Cina, il Vietnam e le Filippine. Il viaggio del presidente americano arriva in un momento in cui l’inchiesta sulla Russia si allarga sempre di più a Washington, mentre il primo anniversario della sua elezione, il 6 novembre, sarà l’occasione per fare un bilancio inevitabilmente poco lusinghiero. In casi come questo, probabilmente è meglio allontanarsi.

Tuttavia questo passaggio in Asia presenta anche qualche rischio in sé, perché è in questo continente che Trump ha agitato le acque più che in ogni altro, senza aver ancora aperto un nuovo orizzonte.

Durante la campagna elettorale la sua posizione era chiara: Trump intendeva riavvicinarsi alla Russia per isolare meglio la Cina e costringerla a rivalutare la sua moneta, aumentare i prezzi e smettere di inondare gli Stati Uniti di prodotti a basso costo che mettono in ginocchio l’industria americana e provocano massicci licenziamenti.

Centralità cinese

Tuttavia i sospetti di connivenza tra la squadra elettorale di Trump e il Cremlino hanno rapidamente cambiato le cose. Per paura di confermare le accuse, il nuovo presidente ha evitato il riavvicinamento tanto atteso con Mosca e si trova nell’impossibilità di piegare la Cina o contraddire Pechino. Nel frattempo la seconda economia del mondo continua ad affermare la sua centralità in Asia, soprattutto sviluppando la sua presenza militare nel mar Cinese.

Donald Trump ha ottimi rapporti con Shinzo Abe, primo ministro giapponese, ma cosa potrà dirgli per rassicurarlo davanti al paese più popoloso del mondo, le cui spese militari crescono esponenzialmente?