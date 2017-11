L’Arabia Saudita alza i toni contro l’Iran

Compattare il paese Per fomentare i giovani di un paese in cui i minori di trent’anni rappresentano quasi i due terzi della popolazione, Bin Salman ha autorizzato l’apertura delle sale cinematografiche, ha permesso alle donne di guidare e ha lanciato una spettacolare operazione anticorruzione che tra le prime vittime ha alcuni intoccabili tra ministri, grandi imprenditori e componenti della famiglia reale. Mohammad bin Salman, chiamato “MbS” dai suoi giovani sostenitori dell’élite modernizzatrice, vuole compattare il suo paese nell’ipotesi di una guerra aperta con l’Iran verso cui procede spedito.

La guerra per procura va avanti fin dalla proclamazione della Repubblica islamica. Dalla caduta dello scià, quasi 39 anni fa, Teheran e Riyadh si sono lanciate in una battaglia per il dominio nella regione, un dominio che i sauditi volevano conservare e gli iraniani volevano riconquistare tredici secoli dopo il crollo della Persia, di cui sono gli eredi.

Se non è una dichiarazione di guerra, ci va molto vicino. Anche perché, parallelamente, MbS ha raccolto la sfida anche in Libano spingendo il primo ministro sunnita Saad Hariri a dimettersi per denunciare il dominio dell’Iran sul suo paese. L’Arabia Saudita ha appena cominciato un braccio di ferro con Hezbollah, l’onnipotente organizzazione politico-militare degli sciiti libanesi che è stata usata dall’Iran in appoggio al regime siriano di Assad spedendo i migliori dei suoi combattenti in Siria.

La controffensiva saudita è ben calcolata: sostenuta dalle capitali sunnite, ha l’appoggio anche di Donald Trump. Nel frattempo la Russia brontola in modo sempre più insistente, e la simpatia israeliana va chiaramente a Riyadh.

